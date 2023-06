Pietro Tartaglione contro Edoardo Donnamaria dopo la morte di Berlusconi: ecco perché

La scomparsa di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e fondatore di Mediaset, ha scatenato una valanga di messaggi di cordoglio da parte di personaggi pubblici e non. Tra questi, anche Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, che ha voluto esprimere il suo pensiero con una storia su Instagram. Tuttavia, nel messaggio non si è limitato a porgere le condoglianze alla famiglia dell’ex Cavaliere, ma ha anche lanciato una stoccata ai suoi colleghi influencer che hanno osannato la figura di Berlusconi.

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione: il duello sui social

Un post di cordoglio, quello di Donnamaria, che è diventato subito una miccia in una polveriera, facendo infuriare Pietro Tartaglione, ex corteggiatore di Uomini e Donne e compagno di Rosa Perrotta, che si è sentito forse chiamato in causa dalla frecciatina dell’ex vippone. Questo il contenuto del post: “Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma sto pensando ad influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo… ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”.

La furia di Tartaglione: “Chi ca**o sei? Ragazzino viziato”

Pietro Tartaglione non ha perso tempo a replicare al post di Donnamaria, pubblicando dei video su Instagram in cui lo ha attaccato con parole molto dure. Secondo l’ex tronista, le condoglianze di Donnamaria sarebbero state false e ipocrite, e il fatto che abbia approfittato della situazione per creare una polemica lo dimostrerebbe: “Il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica già la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze. Numero due, sei così presuntuoso da chiamare gli altri ‘personaggini’. Abbiamo il personaggione navigato qua. Ma chi ca**o sei? Ma fatti un bagno di umiltà. Ringrazio la mia famiglia… Ma io fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in cu*o. Ragazzino viziato. Fai un bagno di umiltà che non sei nessuno” – ha tuonato Tartaglione. Dopo poco, però, l’ex corteggiatore ha cancellato le sue storie, forse pentito del suo sfogo.

La replica di Donnamaria: “Mi ci mancava Tortiglione”

Edoardo Donnamaria non è rimasto in silenzio di fronte alle accuse di Tartaglione e ha deciso di rispondere tramite Twitter, con un tono ironico e provocatorio. “Mi ci mancava Tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo!” – ha scritto l’ex gieffino, storpiando volutamente il cognome del suo avversario. Insomma uno scontro che lascia a desiderare e che ha suscitato anche l’ironia di alcuni utenti, i quali si sono chiesti chi fossero questi “personaggini” e “personaggioni” a litigare per una storia su Instagram, perdendo di vista il fatto che tutto è partito da un post di cordoglio.

Chi sono i protagonisti dello scontro

Per chi non li conoscesse, Pietro Tartaglione ed Edoardo Donnamaria sono due personaggi noti al pubblico televisivo per aver partecipato a due programmi di successo. Tartaglione è stato corteggiatore e poi la scelta di Rosa Perrotta nella trasmissione Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. I due si sono poi sposati e hanno avuto due figli. Tartaglione è anche un avvocato penalista, che ha difeso tra gli altri il rapper Fedez nel caso di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. Donnamaria, invece, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa più spiata d’Italia, Donnamaria ha avuto una relazione con Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Monte. Anche Donnamaria è un avvocato, specializzato in diritto civile e commerciale.