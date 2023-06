Pino Insegno al posto di Flavio Insinna a L’Eredità? Ultime news

L’Eredità è uno dei quiz show più seguiti e apprezzati della televisione italiana, che da anni accompagna i telespettatori di Rai 1 nel preserale. Il programma, nato nel 2002, ha visto alternarsi alla conduzione diversi volti noti, tra cui Fabrizio Frizzi, Carlo Conti, Amadeus e Flavio Insinna. Quest’ultimo, però, potrebbe non tornare alla guida del gioco nella prossima stagione, lasciando il posto a un altro conduttore molto amato dal pubblico: Pino Insegno. Vediamo quali sono le ultime news su questo possibile cambio al vertice de L’Eredità.

Flavio Insinna saluta i telespettatori con commozione

Domenica 18 giugno si è conclusa l’edizione 2022/2023 de L’Eredità, che ha visto Flavio Insinna condurre con successo il quiz per il quinto anno consecutivo. Il presentatore romano ha salutato con commozione i milioni di spettatori che lo hanno seguito con affetto e fedeltà, ringraziando la Rai, la produzione e tutto il team del programma. “La mia eredità è una frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Io ceno a casa vostra, voi cenate invece nel mio cuore. Grazie a tutti!” ha detto Insinna, lasciando intendere che il suo addio potrebbe essere definitivo.

Pino Insegno pronto a raccogliere l’eredità

Secondo le indiscrezioni riportate da vari siti e giornali, il nome del sostituto di Flavio Insinna sarebbe già certo: si tratterebbe di Pino Insegno, attore, comico e doppiatore molto noto al pubblico televisivo. Insegno, che ha già condotto diversi programmi su Rai 1, come Quelli che il calcio e I migliori anni, sarebbe la prima scelta del nuovo direttore generale della Rai, Roberto Sergio, che vorrebbe rinnovare i palinsesti della rete ammiraglia. Insegno, inoltre, sarebbe vicino al partito Fratelli d’Italia, guidato dalla sua amica Giorgia Meloni, il che potrebbe favorire la sua ascesa alla conduzione de L’Eredità.

Cosa succederà ora

Per ora non c’è ancora l’ufficialità sul futuro de L’Eredità e sulla conferma o meno di Flavio Insinna alla conduzione. Il programma si fermerà per la pausa estiva e sarà sostituito da Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni fino alla fine del 2023. A gennaio 2024 tornerà L’Eredità e solo allora sapremo chi sarà il nuovo conduttore del quiz. Nel frattempo, Flavio Insinna sarà impegnato nella conduzione di alcune puntate speciali di Techetechetè in prima serata su Rai 1. Pino Insegno, invece, continuerà a recitare in teatro e al cinema e a prestare la sua voce a celebri personaggi animati.