Quando esce Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: il trailer ufficiale

La saga comica che ha letteralmente conquistato il pubblico di tutto il mondo con le sue divertenti vicende familiari e sentimentali giunge a conclusione con il terzo e ultimo capitolo: Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3. La Universal Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale del film, che uscirà nelle sale il prossimo 8 settembre 2023 . Un appuntamento assolutamente da non perdere!

Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: la trama

Il film, scritto e diretto da Nia Vardalos, che interpreta anche la protagonista Toula Portokalos, riprende le avventure della famiglia greco-americana più amata dal cinema. Dopo il matrimonio tra Toula e Ian Miller (John Corbett) che ha dato alla luce la loro figlia Paris (Elena Kampouris), i Portokalos devono affrontare una nuova sfida: la morte del patriarca Gus (Michael Constantine), che aveva espresso il desiderio di riunire tutta la famiglia in Grecia per riscoprire le proprie origini. Così, Toula, Ian, Paris e tutti i parenti si imbarcano in un viaggio commovente ed esilarante nella terra dei loro antenati, tra amore, colpi di scena e tanta Opa!

Un cast stellare e una produzione di prestigio

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 vanta un cast di supporto stellare, che include Andrea Martin nei panni della zia Voula, Lainie Kazan nei panni della madre di Toula, Maria, Louis Mandylor nei panni del fratello di Toula, Nick, Gia Carides nei panni della cugina di Toula, Nikki, Joey Fatone nei panni dell’amico Angelo e Maria Vacratsis nei panni della zia Freida. Tra i produttori del film figurano Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, che hanno dichiarato: “È emozionante avere Nia Vardalos, scrittrice nominata all’Oscar. Non solo davanti alla macchina da presa come nostra star, ma anche dietro la macchina da presa come regista, guidando il nostro amato cast per questo terzo film girato in Grecia. Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco ha portato gioia al pubblico per ventuno anni. Sono così felice che altra gioia sia in arrivo”.

Un fenomeno mondiale

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 è il sequel del film del 2016 Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2, a sua volta seguito del film del 2002 Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco, che ha lanciato la carriera comica di Nia Vardalos e che è diventato una delle commedie romantiche con il maggior incasso di tutti i tempi. Nominato all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, il primo film raccontava la storia d’amore tra Toula e Ian, ostacolata dalle differenze culturali e dalle pressioni della famiglia greca di lei. Il secondo film si concentrava sulle difficoltà matrimoniali tra i due protagonisti e sulla scoperta di un segreto che coinvolgeva i genitori di Toula. Il terzo film promette di chiudere in bellezza la trilogia con una nuova esilarante ed emozionante avventura in Grecia.