Vincitori Oscar 2023, ecco quali sono i film premiati: chi ha vinto, la lista

La notte più magica e attesa dell’anno è arrivata e a Los Angeles è tutto davvero pronto per gli Oscar. Ma chi ha vinto? E quali sono stati i film premiati? Queste le domande che si rincorrono soprattutto perché in Italia gli Oscar si possono sì seguire, ma andranno in onda, visto il fuso orario, a notte inoltrata. Tra l’arrivo dei divi, poi l’inizio della cerimonia vera e propria.

Oscar 2023, quali sono i film candidati

Oscar 2023, ecco chi ha vinto

Dopo teorie e supposizioni, il momento tanto atteso è arrivato e la corsa agli Oscar 2023 è entrata nel vivo. Ma chi ha vinto? A trionfare in questa 95esima edizione è stato indubbiamente il film Everything Everywhere All at Once con ben 7 premi ricevuti sul totale delle 11 candidature ricevute. Miglior attore invece a Brendan Fraser e miglior attrice a Michelle Yeoh. Quattro oscar per la pellicola Niente di Nuovo sul fronte occidentrale. A secco l’Italia: nessun premio per la regista Alba Rohrwacher.

Oscar 2023, tutte le nomination: l’Italia c’è con Le Pupille di Alice Rohrwacher

Tutti i vincitori della notte degli Oscar 2023

Migliori film : vincitore Everything Everywhere All at Once. Altri candidati: Niente di nuovo sul fronte occidentale, Gli spiriti dell’isola, Elvis, , The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Avatar: The Way of Water, Women Talking

Miglior regista: vincitori Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once. Altri candidati: Todd Field – Tár, Martin McDonagh – Gli spiriti dell'isola, Ruben Östlund – Triangle of Sadness, Steven Spielberg – The Fabelmans

Migliore attrice protagonista: vincitrice Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once"). Altre candidate: Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Blonde"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans"),

Migliore attore protagonista: vincitore Brendan Fraser – The Whale . Altri candidati: Austin Butler – Elvis, Colin Farrell – Gli spiriti dell'isola, Tom Hanks – Non così vicino, Bill Nighy – Living

Migliore attrice non protagonista: Vincitrice Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once . Altre candidate: Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever, Hong Chau- The Whale, Kerry Condon – Gli spiriti dell'isola, , Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Migliore attore non protagonista: Vincitore Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once"). Altri candidati: Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin"), Brian Tyree Henry ("Causeway"), Judd Hirsch ("The Fabelmans"), Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin").

Sceneggiatura e film internazionale

Migliore sceneggiatura originale: vincitori Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert. Altri candidati: Gli spiriti dell’isola – Martin McDonagh, The Fabelmans – Tony Kushner, Steven Spielberg, Tár – Todd Field, Triangle of Sadness – Ruben Östlund

Migliore sceneggiatura non originale: vincitore Women Talking (MGM/United Artists Releasing) . Altri candidati: All Quiet on the Western Front (Netflix), Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix), Living" (Sony Pictures Classics), Top Gun: Maverick (Paramount Pictures),

Miglior film internazionale: All Quiet on the Western Front – Germania, Argentina, 1985 -Argentina, Close – Belgio, EO -Polonia, The Quiet Girl – Irlanda

Miglior film di animazione: vincitore Pinocchio di Guillermo del Toro . Altri candidati: Marcel the Shell, Il mostro dei mari, Red, Il gatto con gli stivali 2 – L'ultimo desiderio

di animazione: . Altri candidati: Marcel the Shell, Il mostro dei mari, Red, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio Migliore fotografia: Niente di nuovo sul fronte occidentale, Bardo, Elvis, Empire of Light, Tár

Migliore montaggio: vincitore Everything Everywhere All at Once (A24). Altri candidati: The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures), Elvis (Warner Bros.), , Tár, Top Gun: Maverick (Paramount)

Migliore scenografia : vincitore Niente di nuovo sul fronte occidentale . Altri candidati: The Fabelmans,, Avatar – La via dell'acqua, Babylon, Elvis

: . Altri candidati: The Fabelmans,, Avatar – La via dell’acqua, Babylon, Elvis Migliori costumi: vincitore Black Panther: Wakanda Forever. Altri candidati: Babylon, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Mrs. Harris Goes to Paris

Altri candidati: Babylon, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Mrs. Harris Goes to Paris Miglior trucco: vincitore The Whale. Altri candidati: All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever, Elvis,

Colonne sonore, canzoni e sonoro

Miglior colonna sonora: vincitore Niente di nuovo sul fronte occidentale. Altri candidati: Babylon, Gli spiriti dell’isola, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans

Migliore canzone: vincitore Naatu Naatu (RRR) . Altri candidati: Applause (Tell It Like a Woman), Hold My Hand (Top Gun: Maverick), Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever), , This Is a Life (Everything Everywhere All at Once)

Miglior sonoro : vincitore Top Gun: Maverick . Altri candidati: Niente di nuovo sul fronte occidentale, Avatar: La via dell'acqua, The Batman, Elvis,

: . Altri candidati: Niente di nuovo sul fronte occidentale, Avatar: La via dell’acqua, The Batman, Elvis, Migliori effetti visivi: vincitore Avatar: The Way of Water. Altri candidati: All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever, Top Gun: Maverick

Altri candidati: All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever, Top Gun: Maverick Miglior documentario : vincitore Navalny. Altri candidati: All That Breathes, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters,

Miglior cortometraggio documentario : vincitore The Elephant Whisperers . Altri candidati: Haulout, How Do You Measure a Year?, The Martha Mitchell Effect, Stranger at the Gate

Miglior cortometraggio : vincitore An Irish Goodbye . Altri candidati: Ivalu, Le Pupille, Night Ride, The Red Suitcase

: . Altri candidati: Ivalu, Le Pupille, Night Ride, The Red Suitcase Miglior cortometraggio di animazione: vincitore The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Altri candidati: The Flying Sailor; Ice Merchants; My Year of Dicks; An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It.

L’Italia con Le Pupille di Alice Rohrwacher agli Oscar

Anche l’Italia, il nostro Paese, ha partecipato agli Oscar 2023 con ‘Le Pupille’, il cortometraggio scritto e diretto da Alice Rohwacher e prodotto da Alfonso Cuaron. Per la produzione però nessuna statuetta.