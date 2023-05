Quando finisce Affari Tuoi 2023? Data ultima puntata

Affari Tuoi è sempre un programma molto gettonato, e questo grazie anche ai suoi protagonisti e conduttori. Uno dei programmi punta della Rai, che certamente molti italiani apprezzano da sempre, da diversi anni, come dimostrano chiaramente i numeri degli ascolti tv che ogni giorno vi proponiamo e gli share. Tuttavia, anche le cose belle, se iniziano, finiscono pure, e siamo alle battute finali anche per questa grande stagione.

Quando finisce Affari Tuoi 2023? Ecco la data

Tuttavia, Techetechetè può però attendere ancora qualche giorno, perché il programma Affari Tuoi continuerà ancora, e precisamente lo farà fino al prossimo 3 giugno, data che, stando alle programmazioni, dovrebbe vedere l’ultima puntata del programma tanto amato dai telespettatori italiani. Ma nelle ultime ore c’è stato un cambio, e l’ultima puntata non è più programmata per il 3 giugno 2023. Il noto game, fortunato e di successo, certamente anche grazie alla verve e alla parlantina di Amadeus chiuderà la 15° edizione, iniziata il 16 aprile, martedì 6 giugno, insomma. Il resto, cioè le Teche di Rai, slitteranno quindi direttamente al 7 giugno.

Perché lo slittamento dell’ultima puntata?

Ma per tutto questo c’è una ragione. Infatti, allungando in questo modo le puntate fino a martedì 6 giugno, Affari Tuoi recupererà le tre serata ”confiscate” dall’Europa League, le prime due precisamente giovedì 11 e 18 maggio, durante le quali erano state trasmesse le semifinali di Juventus e Roma, e la terza che era in programma per domani, mercoledì 31 maggio 2023: la Rai, infatti, garantirà a tutti gli appassionati del calcio la trasmissione in chiaro della finale tra Siviglia e Roma. In questo modo Amadeus dovrà allungare un po’ la sua presenza, facendo anche concorrenza ai colleghi Mediaset, in particolare quelli di Striscia la Notizia, che vedrà la sua ultima puntata sabato 10 giugno.