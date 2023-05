Quando finisce Chi l’ha visto 2023? Data ultima puntata

L’estate è alle porte e numerosi programmi televisivi sono agli sgoccioli. È noto infatti che nei mesi estivi i palinsesti di tutte le reti vanno incontro ad una serie di modifiche, nonché alla canonica pausa estiva di numerose trasmissioni che siamo abituati a vedere durante l’inverno. Non fa eccezione il programma Chi l’ha visto condotto da Federica Sciarelli. Ma quando è prevista l’ultima puntata?

L’ultima puntata di Chi l’ha visto

Iniziamo subito col dire che l’edizione 2022-2023 di Chi l’ha visto terminerà il prossimo 5 luglio. I telespettatori potranno, dunque, guardare la trasmissione ancora per diverse settimane. Ad oggi, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, mancano alla fine di questa 35esima edizione del programma condotto dalla Sciarelli dieci puntate, mentre il numero di appuntamenti previsti dal palinsesto di Rai 3 è pari a 41 prime serate. Tuttavia i telespettatori potranno contare anche sulla presenza di qualche contenuto “extra”. Infatti, se, come abbiamo detto, la data ufficiale in cui la trasmissione saluterà i propri affezionati telespettatori è prevista per il prossimo 5 luglio, in calendario ci sono anche degli speciali. Ecco quando andranno in onda.

Gli speciali

Dopo la chiusura del prossimo 5 luglio, la trasmissione della Sciarelli continuerà ad occupare la prima serata di Rai 3 anche per le successive date del 12 e del 19 luglio prossimo attraverso delle edizioni speciali. Generalmente, quest’ultimi hanno a che fare con degli aggiornamenti inerenti i casi di punti trattati dalla conduttrice e dai suoi inviati nel corso della stagione appena conclusasi. Un’unica cosa da tenere a mente a riguardo è rappresentata dal fatto che nelle puntate della trasmissione che sono disponibili su Rai Play – piattaforma di contenuti in diretta streaming e on demand della Rai- la puntata settimanale di Chi l’ha visto non si può vedere integralmente ma solo per un tempo determinato.