Quando finisce L’Eredità? Data ultima puntata, ecco quando inizia Reazione a Catena su Rai 1

Da mesi, ormai, i telespettatori hanno un appuntamento fisso e imperdibile su Rai 1: ogni giorno, dal lunedì alla domenica, si sintonizzano a partire dalle 18.45 per seguire l’Eredità, quel quiz che da sempre appassiona. Tra domande di cultura, ‘sfide’ a colpi di parole e montepremi ricchi da portare a casa. Questi, però, sono gli ultimi giorni: Flavio Insinna domenica saluterà il suo pubblico e da lunedì, allo stesso orario, sarà Marco Liorni a entrare nelle case degli italiani. Con Reazione a catena, il gioco dell’estate che allena le menti.

L’Eredità finisce domenica 18 giugno, ultima puntata su Rai 1

L’estate, nonostante le temperature e le piogge in tutta Italia (da nord a sud), sta per arrivare. E questo, inevitabilmente, significa stravolgimenti dei palinsesti Rai e Mediaset. Molti programmi ‘andranno in vacanza’, altri riprenderanno per tenere compagnia al pubblico. È il caso, tra i tanti, de L’Eredità di Flavio Insinna: domenica 18 giugno, sempre a partire dalle 18.45, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata di questa stagione. Per la nuova edizione, invece, ancora non ci sono conferme e c’è chi parla di un possibile arrivo di Pino Insegno alla conduzione del game show. Non ci resta, però, che pazientare ancora un po’ per capire cosa deciderà di fare l’azienda.

Reazione a Catena in onda dal 19 giugno 2023

Per un programma che finisce ce n’è sempre un altro che inizia. Al posto de L’Eredità, infatti, da lunedì 19 giugno su Rai 1 arriverà, ancora una volta, Reazione a Catena. Alla conduzione, in questa 17esima edizione, ci sarà Marco Liorni. Protagoniste, come sempre, due squadre composta da tre concorrenti: chi riuscirà a vincere e a provare a portarsi a casa il montepremi accumulato nel corso della serata? Tutto ruoterà attorno alle parole, con quei giochi che si alterneranno: da caccia alla parola a l’intesa vincente.

L’appuntamento, quindi, è per lunedì 19 giugno a partire dalle 18.50 circa. Pronti a giocare da casa?