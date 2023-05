Quando inizia Reazione a Catena 2023 su Rai 1? Data e conduttore

L’estate sta per arrivare e molti programmi televisivi sono agli sgoccioli. Se alcuni di essi sono già terminati – ne è un esempio il Paradiso delle Signore, conclusosi lo scorso 5 maggio – altri invece chiuderanno i battenti nel mese di giugno. È il caso, solo per citarne alcuni, di Domenica In o Da noi…A ruota libera. Tuttavia, alcuni appuntamenti ormai classici torneranno a fare capolino sul piccolo schermo, allietando le serate estive dei telespettatori. Ci Stiamo riferendo in particolare al quiz game Reazione a Catena! Ma quando inizia la trasmissione che fa delle parole la sua cifra distintiva e chi vedremo alla conduzione?

Al via Reazione a Catena 2023

Iniziamo subito col dire che la nuova reazione del game quiz Reazione a Catena prenderà il via il prossimo 19 giugno. Il format del programma è rimasto invariato: a scontrarsi a colpi di parole ci sono due squadre, composte rispettivamente da tre giocatori ognuna. I concorrenti si sfidano in una serie di performance nelle quali dovranno dare prova di conoscere i compagni di squadra con l’obiettivo ultimo di portarsi a casa il montepremi finale. La sfida si preannuncia sempre agguerrita ed emozionante e a mano a mano che la trasmissione entra nel vivo, anche i telespettatori da casa iniziano a giocare insieme ai protagonisti in studio.

Il conduttore

Ma chi vedremo alla conduzione di Reazione a Catena 2023? Se finora nei panni di mediatore abbiamo potuto ammirare l’abilità e la maestria di Marco Liorni da quest’anno le cose potrebbero cambiare e alla conduzione del programma potremo trovare un altro volto noto al mondo del piccolo schermo. Tanti i rumors in merito al conduttore del game quiz e non sono pochi coloro che ipotizzano la presenza nel programma di Pino Insegno, che di recente è finito al centro della polemica mediatica per via della sua amicizia con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cosa accadrà dunque nella nuova edizione di Reazione a Catena? Ci sarà un cambio della guardia? Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e scoprirlo!