Quando inizia Ciao Darwin 2023? Data e anticipazioni

Sta per iniziare una nuova edizione di uno degli show più amati di Mediaset: Ciao Darwin 2023. Anche quest’anno alla conduzione ci saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma il programma ha in serbo anche numerose novità. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco la data d’inizio dello show e tutto quello che cambierà.

Quando inizia Ciao Darwin 2023? La data

Non è ancora stata resa nota la data d’inizio esatta dello show, ma potrebbero esserci delle novità rispetto agli anni scorsi. Il programma si accinge ad andare in onda per la nona edizione e sono previsti record di ascolti. Nel 2022 era stato dato un annuncio chiaro: il programma inizierà durante la primavera 2023. Tuttavia, a causa di motivi poco chiari, sembra che lo show inizierà in autunno. Secondo alcuni, potrebbe iniziare a settembre, ma non è ancora stata resa nota la data esatta e molti altri dettagli sono rimasti top secret.

Il nuovo logo dello show e tutte le anticipazioni su Ciao Darwin

Lo redazione dello show ha annunciato su tutti i suoi canali social il nuovo logo del programma e ha già suscitato molta curiosità. Perché? Perché riprende un versetto del Vangelo secondo Giovanni 8:7, forse uno dei più famosi. Recita così: “E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: ‘Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei'”, ma cosa vorrà dire? Alcuni sostengono che sia un indizio, uno ‘spoiler’ di alcune grandi novità all’interno dello show. Ecco il nuovo logo:

Cast e conduttori di Ciao Darwin

Come tutti gli anni, al timone del programma ci sarà la celebre coppia composta da Bonolis e Laurenti. Il 13 aprile si sono svolti a Roma i casting per la scelta dei concorrenti in gara. Anche quest’anno sono previsti dei giochi in cui si ‘batteranno’ due fazioni avverse, due squadre. Per la selezione sono stati scelte persone molto particolari e che rispettassero la caratteristica richiesta dalla squadra. Chi sarà madre natura? Ci sarà ancora la macchina del tempo? Per il momento non ci sono indiscrezioni, ma lo scopriremo presto!