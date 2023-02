Quando ritorna in onda Amici 22? Data della prossima puntata dopo la morte di Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo, grande giornalista, conduttore e re dei talk show, ha scosso l’Italia intera e ha inevitabilmente stravolto i palinsesti Mediaset. Già da venerdì pomeriggio, infatti, i telespettatori hanno dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti: niente Uomini e Donne su Canale 5, nulla da fare per C’è Posta per Te e Amici, tutti programmi condotti dalla moglie Maria De Filippi. Nonostante le puntate siano registrate, Mediaset ha deciso di posticipare tutto per rispetto e per ricordare Costanzo con delle serate speciali interamente dedicate a lui e alla sua carriera. Ora, però, il pubblico è curioso e vuole sapere quando ritorneranno in onda quelle trasmissioni della De Filippi tanto amate, da Amici a Uomini e Donne, passando per la ‘busta’ più famosa di sempre.

Quando si farà la puntata di Amici 22 che non andrà in onda oggi?

Venerdì scorso Uomini e Donne non è andato in onda, mentre il pomeridiano di Amici è stato trasmesso ugualmente. Niente da fare, invece, per la puntata della domenica, quella di oggi: i telespettatori dovranno farne a meno e pazientare ancora un po’. Non è ancora nulla di ufficiale, ma è probabile che il pomeridiano ritorni in onda la settimana prossima, il 5 marzo: qui, quindi, vedremo gli allievi che sono riusciti ad accedere al serale, oltre a Ramon, Isobel, Maddalena, Angelina e Gianmarco. La fase finale della trasmissione, d’altra parte, si avvicina. E la curiosità è tanta, così come tanto è il rispetto per il dolore di Maria De Filippi, che fino alla fine ha lavorato ed è stata accanto al suo ‘Maurizio’, senza lasciarlo mai solo.

Quando ritorna Uomini e Donne in tv?

Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi, domani non andrà in onda perché a partire dalle 14.15 su Canale 5 verranno trasmessi in diretta i funerali di Maurizio Costanzo. Per dame e cavalieri, forse, bisognerà aspettare ancora un po’: probabilmente il dating show ritornerà in onda martedì, ma non è ancora nulla di ufficiale. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che le puntate sono registrate. C’è Posta per Te, invece, lo rivedremo sabato 4 marzo su Canale 5!