Uomini e Donne oggi 24 febbraio non vanno in onda: è morto Maurizio Costanzo

Lutto nel mondo dello spettacolo ma anche del giornalismo a seguito della morte del celebre Maurizio Costanzo. L’uomo è deceduto oggi all’età di 84 anni. Sentimentalmente legato a Maria De Filippi, i due erano insieme dal 1995, in molti adesso si stanno chiedendo se i canonici programmi da lei condotti verranno comunque trasmessi o cambierà la programmazione. Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Maurizio Costanzo è morto, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te andranno in onda? Cosa cambia

Uomini e Donne oggi non andrà in onda, cosa ci sarà al suo posto

La puntata del celebre dating show Uomini e Donne oggi, venerdì 24 febbraio, non andrà in onda. A seguito della morte del famoso conduttore, autore e giornalista, l’amato programma condotto da suo moglie – altrettanto amata e seguita dal pubblico – questo pomeriggio non verrà trasmesso. Al suo posto andrà in onda Terra Amara. Una simile decisione era tutt’altro che da escludere in quanto Maria De Filippi e Maurizio Costanzo erano insieme da 30 anni. Un analogo discorso potrebbe valere – al momento, in merito, non ci sono comunicazioni ufficiali – anche per Amici, talent condotto sempre dalla De Filippi e che descrive le vicissitudini di giovani e talentuosi ragazzi che aspirano a costruire una carriera nel mondo del ballo e del canto.

L’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Un amore nato quasi per caso quello che fino ad oggi ha legato Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Fu proprio quest’ultimo a raccontare il loro incontro avvenuto nel 1989: ‘Io la conobbi a Venezia. Lei voleva fare l’avvocato e mi parve molto intelligente. Poi la richiamai, la feci venire a Roma e le offrii di venire a lavorare con me, in una società che stavo costituendo. Pensa che stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire. L’ho trovata’. Queste parole di Maurizio Costanzo, parole che quest’oggi assumono un valore a dir poco prezioso.