Quando torna Uomini e Donne dopo le feste di Natale? La data di gennaio 2023

Uomini e Donne si ferma per le feste di Natale. Da oggi il dating show condotto da Maria De Filippi non andrà in onda, ieri, mercoledì 21 dicembre, è stata trasmessa l’ultima puntata prima del break natalizio. Adesso bisognerà aspettare gennaio 2023 prima di poter tornare a conoscere come andranno le cose tra tronisti e corteggiatori, perché in questi giorni è prevista una modifica del palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset.

Quando tornerà Uomini e Donne

Il ritorno di Uomini e Donne è previsto lunedì 9 gennaio, come di consueto, alle 14 e 45. Mentre per tornare a seguire le vicende di uno dei programmi più seguiti di Canale 5 vanno avanti le registrazioni della trasmissione. Ne è prevista una prima di Natale, una nella settimana tra Natale Capodanno, un’latra nella prima settimana del nuovo anno.

Quali sono le novità

Mentre Federico Dainese ha deciso di lasciare il programma perché attaccato a causa di un atteggiamento troppo distaccato dalle sue pretendenti, secondo queste ultime e il pubblico a casa il tronista non sarebbe riusciti a creare un rapporto con le corteggiatrici e di fronte a queste critiche Dainese ha deciso di abbandonare. Federico Nicotera e Lavinia, invece, non hanno ancora scelto con quale corteggiatore hanno intenzione di andare in eterna. Per quanto riguarda eventuali altre novità sul programma, bisognerà aspettare. Dopo il 9 gennaio 2023 torneremo a seguire il programma e vedremo se ci sono stati cambiamenti salienti.