Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: Federico Dainese abbandona il trono, quando andrà in onda la puntata

Le cose tra Federico Dainese e la nuova corteggiatrice Vincenza sembravano andare a gonfie vele, seppure il tronista ha dovuto fare i conti con un’altra corteggiatrice, Elena, amareggiata o forse ingelosita dalla complicità tra i due. Ma colpo di scena nell’ultima registrazione, Federico, che sembrava essere tra i principali protagonisti della trasmissione, Uomini e Donne, ha preso la decisione di abbandonare il programma. Andiamo a vedere cosa è successo. Come mai Dainese ha scelto di andare via?

La decisione di abbandonare il dating show

L’ultima registrazione del programma oggi, 22 dicembre 2022, in onda dopo le feste, Federico ha annunciato la sua intenzione di lasciare il programma. Bisogna sottolineare che il tronista non ha riscosso grande simpatia da parte del pubblico a casa e forse neanche con le sue corteggiatrici è riuscito a entrare in sintonia.

Federico Dainese oggi durante la registrazione ha abbandonato il programma. Sembra che il tronista sia entrato in crisi a causa di alcuni attacchi che avrebbe ricevuto nel corso della trasmissione in onda su Canale 5. Tra le accuse ci sarebbe quella di non essere riusciti a creare alcun rapporto con le corteggiatrici. Critiche che Dainese non avrebbe preso di buon grado decidendo su due piedi di lasciare per sempre Uomini e Donne.

Le critiche di Elena

Nella puntata di ieri l’ennesima discussione con una sua corteggiatrice Elena che lo aveva accusato di non essere riuscito a creare alcun legame, non mostrando interesse per la vita privata della donna. Con Vincenza, invece, le cose sembravano andare per il verso giusto, ma la decisione di Dainese è stata irremovibile: ha scelto di non proseguire la sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi.