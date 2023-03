Quando va in onda il GF VIP? Le date fino alla finale del 3 aprile 2023

Grande Fratello Vip non si smentisce mai. Stanno succedendo davvero delle cose incredibili in queste battute finali di uno dei programmi di maggior successo di sempre, in onda sulle reti Mediaset. Ormai, inoltre, siamo anche ad un passo dalla fine, con il vincitore definitivo. Ma quante puntate mancano all’appello? Continuate a leggere l’articolo!

GF VIP e il retroscena: ‘La produzione ha coperto gli avvertimenti della psicologa’, cosa è successo

Grande Fratello Vip: quante puntate restano prima della finale?

Insomma, una cosa è chiara: il Grande Fratello Vip è nell’occhio di un gran ciclone, e anche per la puntata di questa sera, a quanto pare, sono previsti dei colpi di scena, come la probabile ed eventuale eliminazione di uno dei suoi concorrenti. Si vocifera, soprattutto tra il pubblico di affezionati, che possa essere Daniele Dal Moro, dal momento che il suo atteggiamento è risultato essere piuttosto aggressivo. Inoltre, ricordiamoci che anche l’AD Piersilvio Berlusconi, di recente, non è stato molto soddisfatto dell’atteggiamento avuto dai suoi: un forte richiamo è venuto dall’alto, e così ecco giustificata anche la stratta e le squalifiche a cui abbiamo assistito.

Il polverone sulla produzione e gli autori

Infine, da Dagospia, coem abbiamo scritto di recente, è uscita fuori anche la storia di una presunta psicologa dei concorrenti rimasta inascoltata, e che ha finito per innalzare ancora di più il polverone iniziale. Ad ogni modo, però, la domanda che più ci preme in questa sede è la seguente: quanto manca alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip? La finale è certamente fissata tra meno di un mese (3 aprile), mentre i raddoppi settimanali stanno per arrivare. Ecco, allora, il programma completo delle puntata che devono ancora arrivare.

Le puntate rimanenti e la finale del Grande Fratello Vip

Come al solito, il reality con la magistrale conduzione di Alfonso Signorini proseguirà ogni lunedì, e anche giovedì 16 marzo 2023, e questa, per essere chiari, sarà l’ultima settimana con i raddoppi previsti. Poi si andrà avanti solamente di lunedì fino al 3 aprile, data della finale. Ecco un recap riassuntivo della programmazione: