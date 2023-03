Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Data e nomination

Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip, salta la puntata di giovedì? Sembrerebbe proprio che la produzione abbia deciso di modificare la messa in onda del reality più famoso della tv condotto da Alfonso Signorini, e in onda per questa edizione ormai da mesi, in vista della finalissima del prossimo 3 aprile. Quanto dovremo aspettare dunque, dopo la puntata di ieri sera, per il prossimo appuntamento in tv? Ecco quello che sappiamo.

Gf Vip, il nuovo palinsesto in vista della finale, quando va in onda la prossima puntata: la programmazione su Canale 5

Ormai nella casa più spiata d’Italia la competizione è davvero agli sgoccioli. Manca davvero pochissimo tempo e conosceremo il nome del vincitore di questa edizione che, è innegabile, nel bene e nel male ha fatto molto parlare di sé. E ora si appresta a vivere il gran finale. In vista dell’ultima puntata del GF Vip, quella che andrà in onda come detto lunedì 3 aprile 2023, Mediaset ha deciso di ridurre il numero di appuntamenti settimanali. Pertanto, da qui alla fine, il Grande Fratello non andrà più onda il giovedì. Di conseguenza questa settimana la puntata di lunedì sarà l’unica trasmessa (c’è sempre però la possibilità di seguire la diretta sugli altri canali Mediaset dedicati). Il prossimo appuntamento sarà pertanto direttamente quello di lunedì prossimo, 27 marzo 2023.

GF VIP, Daniele Dal Moro dopo la squalifica: ‘Fate figli e figliastri, racconterò la verità’ (ilcorrieredellacitta.com)

Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato, nomination: chi sono i finalisti

Non c’è puntata che si rispetti del GF Vip senza le classiche nomination. Che hanno peraltro un peso considerando che siamo vicinissimi alla finale. Qualcuno però ha dovuto abbandonare la gara proprio sul più bello mentre qualche altro “Vippone” ha potuto esultare per l’accesso alla finale: già ma chi? E quali sono stati invece i concorrenti finiti al televoto? Alla fine a salutare la casa è stata Antonella Fiordelisi mentre Giaele De Donà è la terza finalista di questa edizione. Infine le nomination: tutti, ad eccezione di chi è già in finale, sono finiti al televoto. Adesso non ci resta che attendere per capire chi andrà alla finalissima e chi, viceversa, dovrà salutare la gara ad un passo dalla vittoria.

GF VIP, cena romantica per Daniele e Oriana: cosa è successo e come è andata (ilcorrieredellacitta.com)