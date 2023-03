Televoto GF VIP, chi viene eliminato stasera tra Nikita, Giaele, Antonella e Milena? Sondaggi, percentuali e anticipazioni

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina, ma nella casa non si può mai stare tranquilli. E lo sanno bene i telespettatori, che da metà settembre seguono le vicende dei concorrenti, e gli stessi coinquilini. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, baci, passione, complicità sotto gli occhi di tutti, polemiche, discussioni. E tante squalifiche. Prima il caso di Marco Bellavia e il bullismo che ha sconvolto tutti, poi i comportamenti inadeguati, fino all’ultimo in ordine di tempo: Daniele Dal Moro, che molti già vedevano in finale, è stato squalificato e ha dovuto lasciare la casa per dei comportamenti ritenuti violenti nei confronti di Oriana.

Nonostante questo, però, il gioco continua e quattro concorrenti, tutte protagoniste a loro modo, sono finite al televoto: tra di loro si nasconde la terza finalista e la prossima eliminata.

Chi viene eliminata tra Nikita, Giaele, Antonella e Milena al GF VIP

Dopo la squalifica inaspettata di Daniele Dal Moro, che ha ‘gettato’ nello sconforto Oriana, i telespettatori dovranno votare ancora una volta e questa volta saranno chiamati a decidere sia chi eliminare sia il terzo finalista. Al televoto sono finite quattro donne: le veterane Nikita, Giaele e Antonella e una delle ultime arrivate Milena. Come già anticipato, la più votata delle quattro sarà la finalista, la meno votata sarà eliminata e dovrà lasciare il reality, proprio ora che mancano davvero settimane alla finale del 3 aprile!

Milena Miconi verrà eliminata?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, a rischio sembrerebbe esserci Milena Miconi, una delle ultime arrivate nella casa più spiata d’Italia. Per la finale, invece, la preferita sembrerebbe essere Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate lontano dai riflettori e meno dai coinquilini. Subito dopo Nikita, nella classifica, troviamo Giaele, seguita da Antonella. Per quest’ultima il sogno della finale sembra sfumare ancora una volta. Sarà davvero così? Non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà!