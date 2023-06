Quando va in onda la terza puntata de La Ragazza e l’ufficiale? Data e anticipazioni

[adrotate group="9"]

“La Ragazza e l’Ufficiale” è la nuova serie turca che sta riscuotendo un grande successo su Canale 5. La fiction, tratta dai romanzi di Nermin Bezmen, è ispirata a una storia vera: quella dell’amore tra Kurt Seyit, un affascinante ufficiale dello Zar, e Sura, una giovane e bella nobildonna russa. Ambientata tra la Crimea, la Russia e la Turchia durante la Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa, la serie racconta le vicende di due innamorati che devono affrontare le difficoltà e gli ostacoli imposti dalle loro famiglie, dalla società e dalla storia. Tra colpi di scena, passioni, tradimenti e avventure, La Ragazza e l’Ufficiale è una serie che sa coinvolgere ed emozionare il pubblico, grazie anche alla bravura e alla bellezza dei protagonisti: Kivanc Tatlitug e Farah Zeynep Abdullah. I fan della serie, ormai in trepidante attesa per l’uscita dei vari episodi, si chiedono quando uscirà la terza puntata. Vediamolo insieme!

“La Ragazza e l’ufficiale”: quando va in onda la terza puntata e le anticipazioni

L’attesissima terza puntata de La Ragazza e l’Ufficiale molto probabilmente andrà in onda venerdì 23 giugno su Canale 5, alle ore 21:45. Nell’episodio, vedremo Seyit tornare a Pietrogrado dopo essere sopravvissuto alla guerra. Lì ritroverà Sura, che lo credeva morto, ma dovrà anche affrontare le conseguenze della rivoluzione che ha sconvolto il paese. I due amanti cercheranno di fuggire insieme dalla Russia per raggiungere la Turchia, ma dovranno superare molti pericoli e nemici. Riusciranno a vivere il loro amore senza più ostacoli? Per scoprirlo, non perdete la terza puntata de La Ragazza e l’Ufficiale su Canale 5!

Il cast e la trama della serie

Kivanc Tatlitug interpreta Kurt Seyit Eminof, il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea ed uno dei migliori ufficiali dello Zar. Sura (Farah Zeynep Abdullah) è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia. Nel cast della serie figurano anche altri attori noti al pubblico italiano, come Demet Ozdemir (Sanem in Daydreamer), Caglar Ertugrul (Ferit in Bitter Sweet) e Elcin Sangu (Defne in Amore in affitto). La serie si divide in due stagioni, la prima si compone di 13 episodi, che andranno in onda nei prossimi venerdì in prima serata.