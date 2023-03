Quando va in onda l’ultima puntata di Mare Fuori 3? Ecco come finisce

La serie tv più amata dai telespettatori Rai è ormai alle battute conclusive. La prossima sarà l’ultima puntata di questa terza stagione di Mare Fuori, la fiction incentrata sulle vicende che si consumano all’interno dell’Istituto penitenziario minorile, dove nascono profonde amicizie e nuovi amori. Come finirà questo terzo capitolo? E, soprattutto, quando andrà in onda l’ultima puntata?

Cosa è successo finora nella terza stagione di Mare Fuori

In questa stagione l’arrivo di Rosa Ricci ha modifica gli equilibri all’interno dell’Istituto penitenziario. La ragazza vuole vendicare il fratello Ciro uccidendo Carmine con l’aiuto di Edoardo. Ma i due dovranno fare i conti con Mimmo che, tradisce la fiducia di Rosa e si schiera dalla parte dei Di Salvo. Carmine non è spaventato da Rosa, anzi tra i due si instaura un rapporto strano fatto di amore e odio.

Oltre a Rosa in questa stagione sono arrivati anche Cucciolo, Doberman e Micciarella, tutti provenienti dal clan Ricci per dare sostegno a Edoardo. È arrivata anche Sofia, una educatrice che sembra intenzionata a curiosare in tutto ciò che riguarda l’istituto penitenziario. In più a stravolgere gli assetti del carcere la morte di Mimmo e Viola. Due morti improvvise, in conseguenza delle quali Sofia viene allo scoperto dichiarando di essere un’agente del ministero arrivata per indagare sull’operato degli educatori interni alla struttura. Sarà proprio sofia a prendere in mano la gestione del carcere minorile, mandando via Paola.

Finale di stagione: cosa accadrà?

Nella puntata finale c’è il tentativo di uccidere Edoardo che viene ferito gravemente davanti al cancello dell’istituto, sotto gli occhi di tutti. Il ragazzo finisce in coma. Chissà se ce la farà… Naditza e Filippo si lasceranno convinti che bisognerà aspettare che il giovane sconti la sua pena, prima di poter pensare al futuro. Questo e tanto altro nell’ultima puntata della serie che andrà in onda, sempre su Rai 2, mercoledì 22 marzo.