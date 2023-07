Radio Norba Cornetto Battiti Live stasera in tv: a che ora inizia, ospiti, scaletta 11 luglio 2023

Nuovo appuntamento con il concerto estivo di Radio Norba Cornetto Battiti Live che come ogni martedì sera ci terrà compagnia in prima serata su Italia 1. Oggi infatti, 11 luglio, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio, torneranno a farci ballare le migliori hit estive grazie ai tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco. Ecco allora tutte le anticipazioni.

Radio Norba Cornetto Battiti Live seconda puntata: location e ospiti 11 luglio 2023

L’appuntamento è su Italia 1 stasera dalle ore 21.20 (diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity) subito dopo il telefilm NCIS. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, la ‘concorrenza’ Mediaset al Tim Summer Hits lanciato su Rai 2 nel weekend, che ogni estate richiama tantissimi spettatori sia dal vivo che da casa. E la musica anche stasera chiaramente sarà l’assoluta protagonista: i cantanti si cimenteranno anche con le esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia: in questa tappa vedremo Elodie e Marco Mengoni da Giovinazzo e i The Kolors da Vieste. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Ultimo in concerto, la dedica ai suoi fan: ‘Lassù qualcuno ha scelto de famme nasce a Roma’ (ilcorrieredellacitta.com)

La scaletta della seconda serata

Dopo gli ascolti record dell’esordio – per la prima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 ci sono stati 2.033.000 spettatori per uno share del 16.5% – tutto è pronto dunque per cantare e ballare tutti i tormentoni dell’estate 2023. Da Fedez a Nek, da Gaia a Gianmaria passando per Il Pagante e per Rocco Hunt, questi alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco. Questo l’elenco completo:

Fedez

Annalisa

Articolo 31

Elettra Lamborghini

Ernia

Bresh

Francesco Renga

Nek

Federico Rossi

Francesca Michielin

Gabry Ponte

Gaia

Gianmaria

Il Pagante

Federica

Wax

Levante

LP

Piero Pelù

Alborosie

Rocco Hunt

Mr Rain

Sangiovanni

Wayne

Concerto Ultimo allo Stadio Olimpico oggi lunedì 10 luglio 2023: ospiti e scaletta di stasera (ilcorrieredellacitta.com)