Raf, chi è la moglie Gabriella Labate: età, cosa fa, malattia, Instagram e vita privata

Gabriella Labate è una showgirl, coreografa e attrice italiana moglie del cantante Raf con cui è sposata dal 1996. Nella sua carriera ci sono la danza ma anche il mondo dello spettacolo con la presenza in alcuni film. Oggi 6 novembre 2022 la troveremo in studio nel salotto di Silvia Toffanin per l’amica Angela Melillo, neo sposa, che sarà a Verissimo insieme alle sue amiche, tra cui per l’appunto Gabriella Labate. Ma conosciamola meglio.

La danza e la carriera, sai chi è Gabriella Labate la moglie di Raf?

E’ nata a Roma nel 1964, esattamente il 14 ottobre. Pertanto oggi, peraltro avendoli compiuti da poco, ha 58 anni. Da giovane ha frequentato una scuola di danza conoscendo Francesco Pingitore e Mario Castellaccio che le propongono di lavorare al Bagaglino dove rimane per diversi anni. La troviamo poi anche in altri programmi tv (Creme Caramel, Bucce di banana) o come modella per riviste piuttosto note, tra tutte quella di Playboy. Partecipa anche a diversi film: SPQR e 1/2 anni fa (1994), Il ritorno del monnezza (2005) e Vita da paparazzo (2008). Dal 2009 ha curato le coreografie di Domenica Cinque.

La vita privata, il matrimonio, la malattia

La sua storia d’amore con il cantante Raf dura da ben 26 anni. “Abbiamo superato Al Bano e Romina”, ha detto scherzando Gabrielle Labate a proposito del suo matrimonio al Corriere della Sera recentemente. La coppia ha due figli, Bianca e Samuele. Negli ultimi anni la showgirl ha però dovuto fare i conti con una brutta malattia, una patologia rarissima sembrerebbe.

Instagram Gabriella Labate, le foto

La bellissima moglie di Raf ha un profilo Instagram molto seguito (lo potete trovare qui) dove pubblica scatti riguardanti sia la vita professionale che quella privata. Conta oltre 61mila followers e i suoi post sono molto amati tra i fan.