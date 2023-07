Rai, Michele Santoro in ‘sostituzione’ di Bianca Berlinguer? Tutte le indiscrezioni

Non è passata neanche una settimana dalle dimissioni di Bianca Berlinguer e in Rai già si parla di chi potrebbe sostituirla a Cartabianca. Tra i nomi in lizza però, non spicca una conduttrice, ma una “vecchia guardia dell’informazione televisiva”: Michele Santoro.

Le indiscrezioni da viale Mazzini su Cartabianca

Al momento non c’è stata nessuna conferma che Santoro possa succedere al talk Rai, tuttavia il totonomi include anche il giornalista tra i papabili che potrebbero prendere in mano le redini del programma. A dirlo lo stesso Stefano Coletta, direttore della Distribuzione Rai, che in questi giorni lavora ai palinsesti della tv di Stato: “Ci stiamo prendendo ancora un momento di riflessione per confrontarci con l’ufficio marketing e fare la scelta giusta” ha così detto.

Santoro contattato dai vertici Rai?

Mentre la Mediaset si prepara ad accogliere in autunno Bianca Berlinguer, secondo La Verità Santoro potrebbe essere una scelta ragionevole per i nuovi palinsesti e le logiche partitiche: “Santoro metterebbe d’accordo sia il Pd di Elly Schlein che ha voluto in segreteria il suo ex collaboratore Sandro Ruotolo, sia Giuseppe Conte, leader del M5s”, si legge. Secondo il quotidiano, poi, sembra che Michele sia stato contattato proprio dai vertici Rai. Che il conduttore sia la scelta definitiva?

Chi sostituirà Bianca Berlinguer? Ultime news

Se su Rai 3 si era creato il caso Fabio Fazio, per sostituirlo, oggi fa notizia anche il destino di Cartabianca. Voci di corridoio parlerebbero di un approdo di Massimo Giletti sulla rete pubblica, che andrebbe a condurre un programma in prime time. La Rai non conferma, ma la trattativa potrebbe essere portata in segreto per aggirare la concorrenza di Mediaset.

L’addio alla Rai di Bianca Berlinguer

Per l’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, l’addio della Berlinguer è stata una doccia fredda. Il congedo della conduttrice è giunto sulla sua scrivania con una lettera, a cui la RAI ha voluto subito rispondere con una nota stampa: “La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto”.