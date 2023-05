Raimondo Todaro lascia Amici? Ultime news sull’insegnante di ballo

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Raimondo Todaro lascerà Amici nella prossima stagione. Dopo l’annuncio che Arisa non sarà più tra i maestro del talent show, in quanto vuole impegnarsi in vista del prossimo Festival di Sanremo, adesso sembra che anche il ballerino possa lasciare il programma di Maria De Filippi.

Il presunto diverbio tra Todaro e la De Filippi

Proprio con la padrona di casa Todaro avrebbe avuto un diverbio. Si è diffusa la notizia che il maestro avrebbe avuto un alterco con Maria De Filippi nel corso della quarta puntata del serale. Un contrasto che sarebbe stato tagliato nel montaggio, creando dissapori. In particolare la conduttrice avrebbe puntato l’indice contro Raimondo Todaro accusandolo di fare dietrologia e insinuazioni e di essere troppo presuntuoso. Appunti che il maestro di ballo avrebbe mal digerito e in conseguenza dei quali potrebbe abbandonare la trasmissione.

Cosa farà il maestro di ballo?

Tra le tante voci che circolano sull’argomento, ce ne sarebbe una che vuole il ballerino di ritorno negli studi di Ballando con le Stelle affianco a Milly Carlucci. Niente di confermato, per ora solo supposizioni che non hanno trovato conferme dal diretto interessato. Bisognerà aspettare che passi questa estate per riuscire ad avere lumi sulla ‘sorte’ di Todaro. Solo da metà settembre, infatti, riprenderanno le registrazioni della prossima stagione del talent show. Ancora tutte da scoprire quali saranno le novità che Amici riserverà ai suoi telespettatori, mentre sembrano confermati gli altri professori del programma: Lorella Cuccarini, Ruby Zerbi e Alessandra Celentano.

Todaro pronto a esibirsi a Catania insieme ad alcuni alunni del talent

Intanto proprio Raimondo Todaro si prepara a esibirsi sul palco di Catania, insieme ad alcuni allievi di Amici. Il 2 giugno, infatti, sarà al Teatro Metropolitan per andare in scena con ‘Una serata da s-ballo’. E ad affiancare il professore del talent ci saranno anche: Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli della 21 edizione di Amici, oltre ad Alessio Cavaliere, Benedetta Vari e il vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola.