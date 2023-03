Resta con me su Rai 1 oggi 26 marzo 2023 va in onda? Anticipazioni

La fiction targata Rai 1 “Resta con me” sta avendo un gran successo e vanta oltre 3 milioni di teleascoltatori, ma per i fan è in arrivo qualche delusione. Sono previste delle variazioni nel palinsesto e oggi 26 marzo 2023, la nuova puntata della serie non andrà in onda. Volete sapere perché? Ecco tutte le motivazioni e le anticipazioni sulla prossima puntata.

Resta con me oggi 26 marzo 2023 va in onda?

La nuova fiction Rai che vede Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri sta facendo record di ascolti e potrebbe essere in programma l’uscita di una nuova stagione. Tuttavia, l’ultima puntata è andata in onda domenica 19 marzo 2023, ma oggi pare che la prima serata su Rai 1 sia riservata ad un’altra messa in onda. I fan della serie rimarranno ancora un po’ con il fiato sospeso perché stasera non andranno in onda le nuove puntate (undicesima e dodicesima), ma niente paura! È tutto rimandato a domani sera, lunedì 27 gennaio alle 21:25.

Le modifiche al palinsesto su Rai 1

Quali sono le motivazioni dietro questa modifica al palinsesto? Semplicemente un’altra urgenza Rai: mandare in onda le qualificazioni per gli Europei 2024 della nazionale di calcio. Gli aggiornamenti sulla serie dovranno attendere domani e sono previste due puntate molto intense, ricche di sorprese e colpi di scena. Infatti, Alessandro e Paola entreranno di nuovo in crisi perché lui non ha mai confessato un terribile segreto. Nel corso della puntata dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa. Il problema è che il padre di Diego era un suo informatore e forse è stato ucciso proprio per questo motivo. Così, Alessandro finirà per fare sesso con la sua collega poliziotta Linda e le cose si complicheranno. Siete pronti a scoprire cosa accadrà nella questura di Napoli?

Anticipazioni sulla prossima puntata

Nelle nuove puntate dell’amate serie ci sarà un colpo di scena che lascerà tutti con il fiato sospeso: riapparirà sulla scena Cristiana, la madre di Diego, a cui è stata tolta ogni responsabilità genitoriale nei confronti del piccolo. Il bimbo è felicissimo di passare del tempo con la madre, a cui viene data una seconda possibilità. Il vicequestore, così, rinuncia all’idea dell’adozione e si rende conto di dover lavorare ancora tanto sul rapporto con la moglie. Si rimette a lavoro sulle indagini per scoprire chi ha rubato le reliquie di San Ciro e chi ha ucciso Daniele Ausello. La talpa che c’è in questura lancerà un altro brutto colpo durante le indagini, ma forse iniziano a capire chi potrebbe essere la spia. L’originale fiction è girata tutta a Napoli con le musiche di Pino Daniele e c’è grande tensione per il finale di stagione