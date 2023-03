Perché Resta con me non va in onda domenica 26 marzo 2023? Trama puntata

Cambio di palinsesto per l’amata e seguitissima fiction Rai Resta con me che vede l’attore e modello Francesco Arca nei panni del Vicequestore Alessandro Scudieri. Sì perché dopo l’ultima puntata andata in onda domenica 19 marzo 2023 adesso bisognerà attendere un po’ più del solito per vedere in tv i nuovi episodi. La nuova puntata della serie non andrà infatti in onda domenica prossima: ma perché? Ecco il motivo.

Resta con me non va in onda domenica 26 marzo 2023, cambio di palinsesto per la fiction con Francesco Arca

Domenica 26 marzo 2023 su Rai 1 sarà infatti di scena la Nazionale di calcio. Pertanto la fiction con Francesco Arca non sarà trasmessa. Ricordiamo che fan e pubblico tv aspettano gli episodi undici e dodici: ma per vederli sarà necessario attendere più della consueta settimana di intervallo tra un appuntamento e l’altro. Intanto vi ricordiamo che comunque tutte le repliche sono disponibili sulla piattaforma Rai Play.

Quando va in onda la sesta puntata di Resta con me

Ad ogni modo non bisognerà aspettare molto. I nuovi episodi della fiction andranno in onda infatti lunedì 27 marzo 2023 sempre in prima serata su Rai 1. Ma a che punto siamo arrivati con la storia? Nell’ultima puntata (trasmessi gli episodi 9 e 10) Alessandro e Paola (alias Laura Adriani), dopo un momento difficile, hanno ritrovato la serenità, anche con Diego che hanno deciso di adottare. La squadra, però, indagando sul furto delle reliquie di San Ciro, scopre che il ladro è Daniele Ausiello, sospettato di far parte della banda alla quale il vicequestore sta dando la caccia da tempo. Daniele, però, muore investito da un’auto, poco prima dell’arresto. Anche nel privato Alessandro non può certo stare tranquillo: Paola scopre che il papà di Diego era sì amico del marito, ma anche suo informatore. E si sentirà di nuovo presa in giro. Paola, a quel punto, decide di separarsi, e questa volta definitivamente, dal Vicequestore. Ma all’improvviso nelle loro vite tornerà, per far vacillare ancora di più gli equilibri, Cristiana, la mamma di Diego.

Anticipazioni Resta con me puntata lunedì 27 marzo 2023, cosa vedremo in tv, trama episodi

Secondo le anticipazioni nella prossima puntata Cristiana, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale perché tossicodipendente, vuole prendere con sé Diego. Paola, che intanto ha scoperto di non poter più avere figli, decide di concederle una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro. Quest’ultimo, dopo la storia con Linda, ha capito di amare ancora sua moglie e di non voler voltare pagina. Intanto, le indagini sulla morte di Ausiello portano la squadra al covo della banda ma, ancora una volta, la talpa ha avvisato in tempo i malviventi. Arrivati sul posto Alessandro e i suoi trovano solo un casolare abbandonato. Qui, tuttavia, la scientifica rileva tracce del sangue di Gennaro, deducendo che l’uomo non sia stato ucciso al porto dove venne ritrovato il cadavere

