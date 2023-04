Riccardo Fogli, chi sono i figli: età, lavoro, oggi e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento domenicale di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà arrivare in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, ci sarà anche il celebre membro dei Pooh Riccardo Fogli! Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé e della sua vita privata: ecco chi sono i suoi due figli e perché è molto preoccupato.

Chi sono i figli di Riccardo Fogli?

Riccardo Fogli ha avuto una relazione extraconiugale con Stefania Brassi, con cui ha avuto il primo figlio Alessandro Sigfrido, nato nel 1993. Questa è stata una grande sorpresa per lui, dato che era convinto di essere sterile, a causa di un’operazione invasiva avuta a soli 22 anni. Da qui, il secondo nome “Sigfrido” del figlio: “Per tanti anni ho creduto di essere sterile. Nel 1993 nasce Alessandro Sigfrido. Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi è il figlio dell’Impossibile. Mi sentivo un miracolato!”. Non solo, dopo alcuni anni il suo amore finisce e inizia una relazione con Karin Trentini, da cui nasce un’altra figlia nel 2012: Michelle Mery, che tutti chiamano “La piccola Memè”.

Alessandro Sigfrido: età, lavoro e vita privata

Il primogenito di Riccardo fogli è un giovane di 29 anni dal carattere forte. Il padre racconta sempre di averlo cresciuto con molta cura: “Gli ho dedicato tante attenzioni, adesso è un giovane dai modi gentili“. Lui ha seguito le orme del padre e lavora come road manager dei Pooh e degli Stadio: si occupa di organizzare le tappe del tour e i relativi spostamenti. Ha un ottimo rapporto con il padre e la sorellina. Ecco un dolce scatto familiare:

Chi è la piccola Michelle

Riccardo fogli si è riaccompagnato in età adulta con la showgirl Karin Trentini e insieme hanno dato alla luce la piccola Michelle. Fogli è diventato nuovamente papà all’età di 64 anni e si dice molto preoccupato. Ad oggi ha 75 anni e la piccola solo 11. Ha raccontato durante un’intervista: “Lei e Karin sono il mio baricentro, le pietre che tengono su la mia vita”. Qualche anno fa aveva dichiarato: “Io sono ansioso per lei, lei ha 8 anni, quando andrà all’Università io sarò in cielo probabilmente”. Comunque, la piccola sta crescendo molto bene e sembra voler seguire le orme dei genitori: ama parlare davanti le telecamere!