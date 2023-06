Romina Power, l’appello social: ‘Ylenia dove sei?’

Romina Power non si arrende e continua a cercare la figlia Ylenia scomparsa ormai 29 anni fa. Si sono perse tracce della ragazza a New Orleans nel lontano 1994, ma la cantante ha voluto lanciare un nuovo appello social per trovarla. Al Bano dice di sapere da anni la verità, ecco cosa è successo davvero a Ylenia.

Romina Power cerca ancora la figlia Ylenia dopo 29 anni

Romina Power non riesce a darsi pace e ad accettare la scomparsa della figlia Ylenia, avuta con Al Bano. Si sono perse le tracce della giovane il 6 gennaio del 1994 a New Orleans e il corpo non è mais tata ritrovato. Dopo lunghe ricerche, piste battute e altre scartate, è stata dichiarata ‘presumibilmente’ morta nel 2014. Nel cuore della mamma, però, la speranza rimane sempre viva, e lo sarà per sempre. In un’intervista a Verissimo ha dichiarato: “Ci sono tante persone che spariscono per tanti anni, non si hanno risposte poi di colpo succede qualcosa, anche dopo trent’anni vengono ritrovate”.

L’appello social per ritrovare Ylenia

Romina Power ha lanciato un nuovo appello social per ritrovare Ylenia, le dolci parole che dedica alla figlia commuovono tutti: “Ylenia, il tuo bel viso appare all’improvviso nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole del cielo. Dove sei amore mio?”. Nell’ultima intervista con Silvia Toffanin si è aperta molto sul dolore per la figlia scomparsa e ha raccontato: “Cerco di non vivere nella nostalgia del passato. Cerco di vivere nel presente perché nel presente non c’è dolore. Sul passato e sul futuro non si ha controllo, ma sul presente sì”. Ha continuato: “Ho trovato tante cose di Ylenia, sto scoprendo tante cose che avevamo in comune, molto più di quanto pensassi. I suoi scritti, le cose che lei collezionava. A volte ci vogliono quei momenti lì, per scoprire l’essenza di una persona”. Ecco il commovente post su Instagram:

Al Bano sa la verità

Al Bano è sicuro di sapere cos’è successo a sua figlia Ylenia: nei giorni successivi alla scomparsa lei è stata cercata ovunque. Lui ha parlato con tutte le persone del posto e l’ultima persona ad averla vista è stata la guardia del porto di New Orleans. Il marinaio gli ha raccontato la verità: “La ragazza era seduta qui, in riva al fiume. L’ho avvisata che non poteva stare qui, ma lei mi ha risposto: ‘Io appartengo alle acque'”. Dopo pochi istanti Ylenia si sarebbe gettata nel fiume, nuotando a farfalla per un lungo tratto d’acqua, fino a scomparire nel nulla. L’ipotesi del suicidio è quasi certa, ma Al Bano ha ammesso che Romina non ha mai voluto accettare la verità, forse perché troppo dolorosa.