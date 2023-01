Ruth Dureghello: chi è, età, biografia, chi è il marito

Ruth Dureghello è la prima donna a guidare la Comunità ebraica di Roma. Oggi, 27 gennaio, è la Giornata della Memoria e lei si racconterà su Rai 1 negli studi di “Oggi è un altro giorno” a Serena Bertone. Qual è la sua storia? Se siete curiosi, ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita.

Chi è Ruth Dureghello: età, biografia

Ruth Dureghello nasce a Roma il 5 luglio 1967. Si laurea in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” della capitale e poi si dedica ad attività imprenditoriali. Nel 2015 fonda un partito e guida la lista “Per Israele” alle elezioni e con il 44% dei voti diventa la prima donna Presidente della Comunità ebraica di Roma. L’anno dopo ci sono nuovamente le elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio dell’Unione delle Comunità ebraiche, lei risulta essere la candidata più votata. Nel 2019 viene rieletta con il 48% dei voti. Ad oggi ha 56 anni e conduce una vita felice: circondata dall’amore e dal suo impegno per il prossimo.

Vita privata: chi è il marito

Ruth Dureghello è felicemente sposata con Eugenio Piperino, che l’accompagna e la supporta da oltre 30 anni. I due si sono conosciuti molto giovani e non si sono mai separati. Nel 2020 hanno festeggiato il loro 30esimo anno di matrimonio al Tempio Maggiore. Hanno avuto due figli e sono molto felici. Ogni giorno rinnovano il loro impegno per diffondere conoscenza e informazione su uno dei periodi più bui della storia che li ha visti al centro del mirino insieme a tante altre categorie marginalizzate. Lei è molto amata da tutta la comunità, soprattutto per i punti chiave del suo programma: da sempre ha dato pieno sostegno allo Stato D’Israele. Sottolinea come sia importante mantenere i legami son le famiglie che si trasferiscono lì e incentivare lo studio della lingua ebraica. Quotidianamente si occupa di raccogliere e diffondere le testimonianze dei sopravvissuti.