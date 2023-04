Sabbia Nera, quando inizia la serie tv con Giusy Buscemi: trama e anticipazioni

Tutto pronto per la nuova fiction di Canale 5 “Sabbia Nera”. Giusy Buscemi sarà protagonista della serie tratta dal romanzo “Sabbia nera” di Cristina Cassar Scalia edito da Giulio Einaudi. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova fiction.

“Sabbia Nera”: trama e quando andrà in onda

Dopo aver recitato in “Un passo dal Cielo 7” è il momento di cambiare aria per Giusy Buscemi che stavolta vestirà i panni della protagonista, la vicequestora Giovanna Guarrasi, detta “Vanina”. Un ruolo molto diverso da quello passato, una nuova sfida per l’attrice siciliana ed ex Miss Italia.

Dove è ambientata la nuova fiction con Giusy Buscemi

Le riprese inizieranno proprio a Catania e il primo ciak, secondo le prime indiscrezioni, è previsto per il 17 aprile. Alla regia Davide Marengo, con un progetto curato dalla casa di produzione Palomar, la stessa di “Resta con me” e “Il commissario Montalbano”. Resta ancora un punto interrogativo il numero delle puntate e il resto del cast.