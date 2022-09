Salvo Sottile: chi è, età, carriera, chi è la moglie, vita privata, foto e Instagram

Oggi è un altro giorno. Ci siamo, un’altra puntata in compagnia del salotto più amato dal pomeriggio sta per andare in onda, con la presenza della bravissima Serena Bortone e le sue interviste, grazie alle quali potremo scoprire qualcosa in più in merito ai personaggi più in del momento. Gossip, attualità, curiosità e tanto altro ancora, tutto questo nella puntata di oggi, mercoledì 28 settembre. Tra gli ospiti in studio anche lui, Salvo Sottile: conosciamolo meglio!

Chi è, biografia e gavetta nel giornalismo

Un volto noto e rinomato dell’informazione italiana, Sandro Sottile è giornalista, conduttore televisivo di successo e scrittore, certo tra i più seguiti nel nostro Paese. Sandro nasce nella bellissima Palermo, in Sicilia, il 31 gennaio 1973.

Il giornalista è certamente un figlio d’arte: è il figlio di Giuseppe Sottile, all’epoca capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia, con il quale il giovanissimo Sandro inizia a fare gavetta. Infatti le sue collaborazioni con una testata regionale iniziano quando aveva solamente 16 anni, nel 1989, precisamente lavorando per La Sicilia, un quotidiano catanese, e successivamente anche con l’emittente Telecolor Video 3.

Notato da Enrico Mentana

Dopo i primi anni di duro lavoro, in cui si fa le ossa, viene poi notato da Enrico Mentana nel 1992, e approda anche in Fininvest con la mansione di “informatore” dalla Sicilia. Da qui, una scalata verso il successo, diventando corrispondente da Palermo per il Tg5 e più tardi anche alla RAI per il Tg1, per il Tg3.

L’approdo a Sky Italia

Poi, dopo che il suo nome inizia a fare il giro dell’Italia, ecco che nel 2003, dopo ben 11 anni al TG5, lascia definitivamente Mediaset per arrivare a Sky Italia e prendere parte del neonato Sky TG24. Oltre alla conduzione del telegiornale, in cui si sente particolarmente a suo agio, conduce anche il format mattutino Doppio espresso, che va in onda dalle 6 alle 10. Parallelamente anche il settimanale di approfondimento La scatola nera.

I format condotti su La7

Dopo qualche anno, e il ritorno in Mediaset, nel 2013 lascia nuovamente l’azienda di Piersilvio Berlusconi e passa a LA7 dove conduce in prima serata il programma Linea gialla. Infine, nella primavera del 2018 esordisce nella seconda serata di Rai 3 con Prima dell’alba, un programma innovativo e particolareggiato, che esplora l’universo notturno in tutte le sue declinazioni possibili.

Vita privata e figli

Sulla sua vita privata si sa ben poco. Tutto quello che sappiamo al momento è che ha due figli, entrambi avuti dalla giornalista Sarah Varetto che ha sposato nel 2004 e da cui, poi, si è anche separato nel luglio 2019. Il resto, con ogni probabilità, ce lo racconterà lui stesso oggi nella nuova puntata con Serena Bortone.

Libri di successo

Tra i libri di successo di Salvo Sottile, vogliamo segnalare certamente:

Toto Riina. Storie segrete, odii e amori del dittatore di Cosa Nostra , con Enzo Catania, Paginauno, Milano, 1993

, con Enzo Catania, Paginauno, Milano, 1993 Maqeda, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007

Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007 Più scuro di mezzanotte , Milano, Sperling & Kupfer, 2009

, Milano, Sperling & Kupfer, 2009 Cruel, Milano, Mondadori, 2015

Milano, Mondadori, 2015 Nottefonda, Roma, Rai Libri, 2019

Instagram

Ottimo il suo seguito anche sulle pagine social, infatti su Instagram vanta ben 187K follower.