Sandra Milo, chi è l’ex marito Ottavio De Lollis: età, lavoro, oggi, figli e vita privata

La celebre attrice Sandra Milo sarà ospite della nuova puntata di Verissimo dove rilascerà una commovente intervista a Silvia Toffanin. Parlerà a cuore aperto della sua carriera e della sua vita privata, costellata di dolori e delusioni. Racconterà anche dell’ex marito e della sua “sparizione”, siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su Ottavio De Lollis.

La vita privata di Sandra Milo

L’attrice Sandra Milo ha avuto una vita privata non molto semplice e molto ricca di delusioni. Il primo amore è Moris Ergas, un produttore cinematografico greco con cui condivide la vita per ben 11 anni. Dal loro amore nasce la primogenita dell’attrice: Debora. Dopo la tragica fine della relazione ha incontrato Ottavio De Lollis, che credeva fosse l’amore della sua vita. I due sono convolati a nozze e hanno dato alla luce Ciro e Azzurra. Il loro amore, però, è finito più in fretta del previsto.

Chi è l’ex marito Ottavio De Lollis: età, lavoro, figli

Ottavio De Lollis è l’ex marito di Sandra Milo, ma di lui non si sa niente. Non sappiamo che lavoro faccia né quanti anni abbia o dove viva. Questo è dovuto anche alla brusca separazione con l’attrice. La loro relazione si è incrinata nel momento in cui sono andati a convivere e pare che i motivi della rottura fossero molto gravi. Sandra era una donna indipendente e libera, contraria al machismo tipicamente italiano, mentre lui voleva controllarla. Lei ha dichiarato che lui l’ha picchiata più volte, in un’occasione le ha anche rotto il setto nasale ma lei ha preferito non sporgere denuncia. Il rapporto si è fatto sempre più difficile fino a quando, un giorno, lui ha deciso di andarsene e scomparire. Nè Moris, il padre di Debora, né Ottavio hanno mai versato gli alimenti ai figli. Così, Sandra Milo ha dovuto crescere tre figli completamente da sola. Con grande amarezza dichiara: “Mi ha lasciata sola, ha preso e se n’è andato. Oggi non so neanche dove vive“.

L’amore di Sandra Milo oggi

Nonostante le innumerevoli difficoltà, Sandra Milo ha cresciuto da sola Debora, Ciro e Azzurra. “Non voglio parlar male di nessuno, ma i miei figli sono cresciuti senza un padre vicino, e mi dispiace”, ha dichiarato in più occasioni durante i salotti televisivi. Ad oggi si è rifatta una vita e ha un nuovo amore: Alessandro Rorato. Lei ha 89 anni e lui 52, ci sono più di 37 anni di differenza, ma per loro non è un problema.