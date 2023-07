Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati: cosa ha detto il cantante

Era una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo, ma ora è tutto finito. Sangiovanni e Giulia Stabile, protagonisti di Amici 20, hanno detto addio al loro amore. A confermarlo è stata una frase del cantante, pronunciata durante un’intervista a Cosmopolitan. La ballerina, invece, ha parlato della sua situazione sentimentale in un’intervista a Grazia, definendo Sangiovanni il suo primo grande amore. Cosa ha causato la rottura tra i due giovani talenti? Quali sono le loro dichiarazioni? E come hanno reagito i fan? Vediamo insieme tutti i dettagli su questo gossip che sta facendo impazzire il web.

Le rivelazioni di Giulia

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 nella categoria danza, ha recentemente rilasciato un’intervista alla rivista Grazia, in cui ha parlato della sua vita dopo il talent e del suo rapporto con Sangiovanni. La ballerina ha confessato di essere in un periodo difficile e di aver sofferto di bullismo alle medie. Ha anche espresso il suo sogno di continuare a studiare danza negli Stati Uniti e di arrivare alla fine della sua vita senza rimpianti. Ma la parte più toccante dell’intervista riguarda proprio il suo presunto ex fidanzato. Giulia ha dichiarato: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che lui per me è – e resterà sempre – il mio primo grande amore“. Una frase che lascia intendere che tra i due non ci sia più nulla, ma solo un ricordo dolce e amaro.

La conferma di Sangiovanni

Se le parole di Giulia avevano lasciato ancora qualche speranza ai fan, quelle di Sangiovanni hanno invece messo la parola fine alla loro relazione. Il cantante, autore del successo Malibù, ha infatti rilasciato una dichiarazione durante un’intervista a Cosmopolitan, in occasione del Radio Italia Live. Alla domanda su cosa porterebbe con sé alla fine del mondo, Sangiovanni ha risposto: “Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo.” Una risposta che fa capire che il cantante è alla ricerca di un nuovo amore, o almeno di una nuova ispirazione. Un vero colpo al cuore per i fan di Giulia, che speravano in una riconciliazione.

Le reazioni dei fan

I fan della coppia non hanno tardato a esprimere il loro dispiacere per la notizia della rottura. Molti hanno commentato sui social network con messaggi di sostegno e affetto per i due ex fidanzati, augurando loro il meglio per il futuro. Altri invece hanno manifestato la loro delusione e la loro incredulità, accusando Sangiovanni di essere stato infedele o insensibile. Alcuni hanno anche sperato in un ritorno di fiamma tra i due, magari dopo un periodo di pausa e riflessione. In ogni caso, è evidente che Sangiovanni e Giulia Stabile hanno lasciato il segno nel cuore dei loro fan, che li hanno seguiti fin dall’inizio della loro avventura ad Amici.

Il futuro dei due artisti

Nonostante la fine della loro storia d’amore, Sangiovanni e Giulia Stabile hanno davanti a sé un futuro ricco di progetti e sfide professionali. Il cantante sta infatti lavorando al suo primo album da solista, dopo aver pubblicato diversi singoli di successo come Lady, Hype e Gucci Bag. La ballerina invece ha debuttato come conduttrice del programma Tu si que vales, dimostrando simpatia e competenza. Inoltre, entrambi sono impegnati in diversi eventi live, come il concerto di Radio Italia e lo spettacolo di danza a Desenzano. Insomma, Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati, ma non si sono fermati. Chissà se il destino li farà incontrare di nuovo, magari su un palco o in una canzone.