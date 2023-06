Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Cosa ha detto la ballerina

Giulia Stabile e Sangiovanni sono due giovani artisti che si sono conosciuti e innamorati nella ventesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi: lei è una ballerina di quasi 21 anni, originaria di Roma, che ha vinto la gara nella categoria danza, lui è un cantante di 20 anni, nato a Terni, che ha conquistato il pubblico con le sue canzoni pop-rap. I due hanno formato una delle coppie più amate e seguite del programma, ricevendo il sostegno e l’affetto dei fan. Tuttavia oggi questa favola d’amore sembra essersi infranta: i due avrebbero messo definitivamente la parola fine al loro rapporto. Che cosa è successo? A parlare è la ballerina romana.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono davvero lasciati? Cosa ha detto la vincitrice di Amici

Dopo il silenzio durato diversi giorni, Giulia Stabile ha finalmente rotto gli indugi e ha parlato della sua situazione sentimentale con Sangiovanni. La ballerina, intervista dal magazine Grazia, ha risposto alla domanda sul destino della loro storia. “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”, ha dichiarato Giulia, lasciando intendere che tra lei e il cantante ci sia stato un addio. La ballerina non ha smentito i rumor sulla crisi e rottura e inoltre specifica che Sangiovanni è il suo “primo grande amore”, non che è il suo attuale amore.

Le reazioni dei fan

La confessione di Giulia Stabile ha scatenato le reazioni dei fan, che si sono divisi tra chi spera in un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Amici e chi li incoraggia a seguire le loro strade separate. Molti hanno espresso tristezza e delusione per la fine della loro relazione, mentre altri hanno mostrato comprensione e rispetto per le loro scelte. Alcuni hanno anche ipotizzato che i due possano ritrovarsi in futuro, magari grazie alla loro arte. Ciò che si sa è che al momento Sangiovanni è parecchio assorto dai suoi progetti musicali e rimane spesso a Milano, dove lavora mentre Giulia vive invece in pianta stabile a Roma lontana dal suo presunto ex fidanzato. Forse la loro relazione non è andata a buon fine proprio a causa della distanza e dei numerosi impegni lavorativi di entrambi? Non si sanno le motivazioni, ma sicuramente questa distanza è un campanello di allarme. Ci sarà un lieto fine? Chissà…