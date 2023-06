Sanremo 2024, parla Amadeus al TG1: ‘Novità sul regolamento’

Sanremo 2024 si prospetta come un’edizione da non perdere, ricca di sorprese e di emozioni. A guidare il Festival sarà di nuovo Amadeus, che ha già in mente alcune novità per rendere la kermesse musicale ancora più coinvolgente e spettacolare. A svelare qualche anticipazione è stato lo stesso conduttore e direttore artistico, ospite del TG1 Mattina Estate di Giorgia Cardinaletti. In un’intervista a tutto campo, il conduttore ha parlato della sua passione per la musica, del suo metodo di lavoro e della sua vita privata, mostrando il suo lato più umano e sincero. E ha confermato la presenza di Fiorello, suo amico fraterno e spalla comica, che lo accompagnerà nell’addio al palco dell’Ariston.

Sanremo 2024: novità nel regolamento

Amadeus ha annunciato che il regolamento di Sanremo 2024 sarà diverso da quello degli anni scorsi e che ci saranno delle novità che potrebbe svelare presto. “Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”, ha detto il conduttore, che ha anche rivelato di essere al lavoro sulla scenografia con Gaetano Castelli. Amadeus ha spiegato il suo metodo di lavoro “non molto tecnologico”: “Ho un quadernone, dal mio primo festival, su cui appunto a penna nomi, idee, che poi possono andare in porto o no, mi serve per focalizzare quello che sto pensando”.

L’ascolto dei brani

Anche quest’anno l’estate di Amadeus sarà dedicata all’ascolto dei brani dei giovani e dei big che parteciperanno al festival. “Arriveranno a centinaia, ormai anche la discografia anticipa i tempi”, ha detto Amadeus, che ha rivendicato il suo impegno per rappresentare la realtà discografica e i gusti musicali dei giovani. Per questo, Amadeus si avvale anche del contributo dei suoi figli, Alice che ha 25 anni e José 14, che gli fanno ascoltare molta musica. “Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il Festival”, ha sottolineato Amadeus.

L’amicizia con Fiorello

Fiorello ha promesso ad Amadeus di essere presente a Sanremo 2024 nella serata finale, per portarlo via dopo cinque Festival. “Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c’è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare”, ha detto Amadeus. Quest’ultimo ha raccontato la sua amicizia con Fiorello, che dura da molti anni: “È veramente geniale, sono felice di essergli amico da 35 anni. Lavorare con lui è sempre un imprevisto piacevole, mi affido completamente a lui. È l’amico su cui si può contare sempre”. Amadeus ha ricordato alcuni episodi divertenti della loro storia comune, come il primo incontro a metà degli anni ’80, la prima trasmissione in Rai in cui Fiorello lo aiutò a fare record di ascolti, il tentativo di Rosario di usare il suo libretto di assegni come se fosse unico.

La vita privata

Amadeus ha anche parlato della sua vita privata e del suo amore per la moglie Giovanna Civitillo, con cui festeggia 20 anni di matrimonio. “Un bel traguardo importante, è amore come 20 anni fa: Giovanna è fondamentale in tutto, nella vita, nel lavoro, mi dà sempre consigli preziosi, io sono piuttosto istintivo, lei è riflessiva e mi aiuta a ragionare. Averla al mio fianco è motivo di felicità da 20 anni”, ha confessato Amadeus.