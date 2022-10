Sanremo Giovani 2022: chi sono i cantanti che hanno passato le selezioni

Manca ancora qualche mese all’appuntamento con Saremo, ma già si respira l’aria del festival e iniziano ad arrivare notizie su un appuntamento attesissimo da tutti gli italiani. Cominciano a essere resi noti i nomi dei Giovani che prenderanno parte alla kermesse musicale. Sono 43 i giovani artisti che prenderanno parte alle audizioni dal vivo che sono previste il 4 novembre a Roma. La Commissione musicale insieme al direttore artistico, Amadeus, hanno già fatto una prima selezione, scegliendo tra 714 candidati.

Chi sono i 43 candidati in lizza per partecipare al festival di Sanremo

All’appuntamento fissato tra qualche giorno parteciperanno 35 singoli e 8 gruppi. Si tratta di: Aisha, Alfa, Arms Around, Asteria, Bais, Big Mama, Calma, Capitolo Zero, Caterina, Collettivo, Dag, Enula, Gianmaria, Giovanni Toscano, Giuse The Lizia, GrenBaud, Hal Quartier, Iride & Ktb, Kaze, Klaus Noir, Malvax, Maninni, Mida, Nico, Nuvola, Obi, Olly, Pablo, Paulo, Reclame, Samia, Sarai, Sechi, Senza cuore, Sethu, Shari, Simone Panetti, Sina, Suicide Gvng, Tes Tutti Esageratamente Stronzi, Uno, Will e Yana C. Alcuni sono volti già noti, in quanto hanno calcato il palcoscenico di X Factor.

Ancora tanto il lavoro da fare per i giudici che dovranno arrivare a scegliere 8 giovani, ai quali si sommeranno altri 4 artisti provenienti dall’Area Sanremo, da far salire sul palco del Teatro Casinò di Sanremo il 16 dicembre su Rai 1. Una ulteriore selezione al termine della quale ne verranno scelti solo 3 a gareggiare con i Big a Sanremo.