Sara di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Armando: età, lavoro e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. Dopo aver chiuso la storia, seppur breve, con Aneta, Armando ha deciso di rimettersi, ancora una volta, in gioco, e di accettare l’invito di due donne che hanno partecipato al programma esclusivamente per conoscerlo. Tra loro anche la bella Sara.

Chi è Sara

Sara ha deciso di partecipare al programma per conoscere Armando, di cui è rimasta profondamente colpita. Il cavaliere, uno dei più chiacchierati del parterre, dopo aver chiuso la frequentazione con Aneta. E non certo nei migliori dei modi, si è detto pronto a rimettersi in gioco. Sara, a differenza di Silvia, non ha avuto modo di presentarsi, ma Armando ha pensato bene di farla restare in studio per approfondire la conoscenza perché attratto fisicamente. Sicuramente, impareremo a conoscerla meglio durante il suo percorso, che si spera non sia tormentato come tutti gli altri!