Sara Di Vaira, chi è l’attuale fidanzato? Età, lavoro, l’ex marito e la figlia Brenda

Sara di Vaira ha un fidanzato attualmente? L’abbiamo conosciuta nelle vesti di maestra all’interno della trasmissione di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, presente anche nell’edizione del 2022, ma cosa sappiamo della sua vita privata? La donna ha dei figli, un ex marito? Scopriamo insieme tutta la verità.

Sara di Vaira ha un fidanzato?

La risposta alla domanda pocanzi effettuata è positiva: Sara di Vaira attualmente ha un compagno. La donna è infatti innamorata e felice al fianco di Massimo. L’uomo ha 48 anni e abita nei dintorni del paesino toscano di Bolgheri. I due si conobbero durante una serata tra amici in comune e si trattò di un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel momento infatti non si sono più lasciati. Massimo lavora come imprenditore e ha alle spalle un matrimonio dal quale sono nati 3 figli.

L’ex marito

Ma chi è l’ex marito di Sara di Vaira? La donna è stata sposata con Mirko Gozzoli, anche lui una promessa della danza. Convolati a nozze nel 2011, il loro matrimonio durò solamente qualche anno, complice anche la partecipazione al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, che diede modo a Sara di conoscere un altro uomo. Nonostante il matrimonio sia giunto al capolinea, dall’amore di Sara e Mirko nacque una bambina, Brenda.

La figlia

Veniamo adesso alla figlia di Sara di Vaira. Come anticipato, la ragazza è frutto dell’amore con l’atro della danza Mirko Gozzoli. Nata nel 2011, oggi Brenda ha 11 anni e, proprio come i genitori, sembra aver ereditato la passione ed il talento per la danza. Non è dato sapere se da qui ai prossimi anni Brenda continuerà a percorrere le strade della danza, sarà il tempo a dirlo, ma quello che certo è che per adesso le premesse ci sono tutte.