Scaletta Concerto Love Mi 2023: a che ora inizia, ospiti e dove vederlo in tv

Stasera, martedì 27 giugno, Piazza del Duomo a Milano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la seconda edizione di Love Mi, il concerto benefico ideato da Fedez e organizzato da DOOM ENTERTAINMENT e Vivo Concerti. L’evento, inserito nel palinsesto “Milano è Viva” promosso dal Comune, ha lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione Andrea Tudisco OdV che si occupa di garantire il diritto alla salute dei bambini. Saranno tanti gli artisti che si esibiranno sul palco, tra nomi noti e nuove promesse della musica italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere su scaletta, ospiti e dove vederlo in tv.

Love mi 2023: la scaletta

La scaletta ufficiale del concerto non è stata ancora diffusa, ma si sa già che sul palco saliranno Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks . In prima serata ci saranno sicuramente Tananai, Annalisa, Angelina Mango, Achille Lauro, Francesca Michielin, Fred De Palma, Lazza, Mara Sattei, Fedez e Articolo 31. E non mancheranno le sorprese! Il concerto offrirà una panoramica della musica italiana contemporanea attraverso una varietà di generi e voci: dal rap al pop, dal rock all’indie, dal trap al soul. Ci sarà spazio per i big della scena musicale nazionale e per le nuove proposte emergenti. Un’occasione per scoprire nuovi talenti e riascoltare i successi di sempre.

A condurre il concerto di beneficienza su Italia 1 ci saranno l’attrice Mariasole Pollio e il comico Max Angioni, ma già un’ora prima sarà possibile seguire la diretta in esclusiva solo su Mediaset Infinity condotta da Gabriele Vagnato che assumerà poi le vesti d’inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico.

Dove vederlo in tv

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity a partire dalle 18 e su Italia 1 dalle 19. Inoltre sarà possibile seguirlo in streaming su Radio 105 o sul sito della Fondazione Fedez. Per chi volesse partecipare dal vivo all’evento l’ingresso è gratuito.

Un concerto per una buona causa

Love Mi 2023 è un’occasione unica per assistere a uno spettacolo musicale sfaccettato che contribuisce a una buona causa. Non resta che sintonizzarsi su Italia 1 o Mediaset Infinity stasera alle 19 per godersi lo show! Love Mi 2023 è più di un concerto, è un gesto d’amore verso la musica, verso i bambini, verso la vita. È un modo per celebrare la bellezza e la diversità della musica italiana, per sostenere chi ha bisogno di cure e di speranza, per ritrovare il piacere di stare insieme e di divertirsi. Un invito a partecipare attivamente a un progetto solidale che coinvolge artisti, pubblico, media e istituzioni.