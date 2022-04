Serale Amici 21, registrazione puntata sabato 30 aprile: chi viene eliminato, gli ospiti e le anticipazioni

Dopo l’eliminazione un po’ inaspettata di LDA, il cantante che ha dovuto salutare gli amici e lasciare la casetta, sabato torna il classico appuntamento con il Serale di Amici, il talent show che da settimane sta appassionando milioni di telespettatori. Ora, che siamo a un passo dalla finale, il gioco si fa sempre più duro e gli allievi in gara sono pronti a tutto, tra sfide di canto e di ballo: ma chi dovrà lasciare il programma nella prossima puntata? Chi verrà eliminato?

Le anticipazioni della settima puntata di Amici

La settima puntata di Amici, proprio come è accaduto per le precedenti, è registrata e oggi pomeriggio sicuramente si avranno maggiori informazioni. Attualmente, è tutto avvolto nel mistero, ma quasi sicuramente solo un concorrente, che sia ballerino o cantante, dovrà lasciare il talent. Quindi, salvo cambiamenti, ci saranno tre manche, poi al ballottaggio finale ‘finiranno’ tra allievi: l’ultima parola, come sempre, spetterà ai tre giudici, Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino.

Quali sono gli allievi ancora in gara e come sono le squadre

In attesa di capire cosa succederà nella prossima puntata, sappiamo che per la squadra capitanata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini sono ancora in gara i ballerini Nunzio e Serena e i cantanti Alex e Sissi, per il team ‘Zerbi-Celentano‘, invece, gareggeranno Luigi e Michele. Infine, Anna Pettinelli e Veronica Peparini potranno contare sul talento di Albe e Dario. Chi di loro rischia l’eliminazione?

Dario e Nunzio a rischio?

Nulla è ancora certo, non si hanno informazioni, ma i due allievi a rischio sembrerebbero essere i ballerini Dario (del team della Peparini) e Nunzio (ballerino di latino americano). I due, infatti, sono già finiti al ballottaggio finale: riusciranno ad avere la meglio anche questa volta? Uno di loro verrà eliminato?