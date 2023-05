Serale Amici, Mattia e Maddalena positivi al Covid? Data della semifinale

Dopo che su Instagram e Twitter è stata data la notizia dell’impossibilità di registrare la puntata della semifinale del talent show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, Amici, giovedì 4 maggio, si iniziano a diffondere indiscrezioni circa le motivazioni che hanno provocato la battuta d’arresto. In particolare sarebbe stato Dagospia a diffondere la notizia che a contrarre il Covid sarebbero stati i due fidanzatini: Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. Ma manca l’ufficializzazione da parte del programma. Si resta, perciò, in attesa di conferme ufficiali da parte della produzione.

La semifinale era stata annunciata per sabato 6 maggio

In attesa di notizie certe, sta di fatto che la semifinale dovrebbe andare in onda sabato 6 maggio, ma se la registrazione è saltata giovedì 4 maggio, sarà possibile restare nei tempi? E se effettivamente venisse confermato il focolaio da Covid, a quando slitterebbe la registrazione? Quanto tempo ci vorrà prima che gli alunni risultati positivi si negativizzino?

Ma, se come sembra possibile, si tratta di Covid, è possibile che anche altri ragazzi lo contraggano visto che vivono nella stessa casa e, in questo caso, la registrazione slitterebbe ulteriormente. Insomma, al momento non è dato sapere quello che succederà all’interno del programma. Si aspettano comunicazioni ufficiali che diano ai telespettatori ragguagli circa la situazione degli alunni di Amici.

In attesa di conferme ci si domanda a quando slitterà la semifinale e la finale

Se Dagospia, il portale diretto da Roberto D’Agostino, ha reso noto che alcuni alunni del talent show sarebbero positivi, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a rivelare che si tratta di Maddalena e Mattia, seppure sottolineando che, per fortuna, hanno sintomi lievi. Non resta che vedere quali saranno gli sviluppi del presunto focolaio, visto che la finale era programmata per domenica 14 maggio prossimo, per non accavallarsi con la settimana dedicata all’Eurovision Song Contest.