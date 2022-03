Serale di Amici, eliminato Calma: ecco cosa è successo

Serale di Amici, è Calma ad essere stato eliminato nella serata di oggi, 26 marzo. Nella seconda puntata del Serale di Amici 21 c’è stata la prima eliminazione dalla scuola più famosa d’Italia e a lasciarla è stato appunto il cantante del Team di Rudy Zerby. Protagonisti della sfida di questa sera erano, oltre al cantante eliminato, Leonardo e Luigi. I due cantanti si sono esibiti con degli inediti, mentre il ballerino ha offerto una performance latina. Luigi ha conquistato subito il pubblico, assicurandosi la salvezza. Calma e Leonardo, invece, sono andati allo scontro finale. Ed è stato Calma, che si è esibito con la canzone ‘Le ragazze‘, che è dovuto uscire dalla scuola. Per lui il verdetto è stato amaro.

Cosa ha detto Calma dopo l’eliminazione

Dopo essere statuto eliminato dalla scuola di Maria De Filippi, Calma ha detto di essere comunque felice dell’esperienza vissuta. “Ho vissuto una bellissima esperienza. Durante questo periodo mi sono arrivati molti messaggi stupendi. Sono davvero felice. Non vedo l’ora di fare scoprire a tutti il mio mondo e quello che so fare”. E il suo insegnante, Rudy Zerbi, ha voluto dedicargli queste parole. “La scuola di Amici dà l’opportunità a voi studenti di farvi conoscere. Tu l’hai avuta. Sei un artista particolare e ti auguro che possa portare avanti bene la tua arte”. Calma ha ringraziato e poi ha salutato la padrona di casa Maria De Filippi, gli altri allievi della scuola e tutto il pubblico.

“Io questa non la canto”: Calma e la polemica sulla canzone di Daniele Silvestri

Durante la puntata, c’era stato un momento di polemica che aveva visto protagonista proprio Calma, insieme a LDA. Gli allievi, su richiesta del maestro Rudy Zerbi, avrebbero dovuto cantare “La Paranza”, la canzone di Daniele Silvestri. Ma loro due si erano rifiutati, dicendo “Io non la canto”. Ecco cosa hanno detto: “Cioè dobbiamo fare questa? Io mi oppongo. Ma che è? Non la canto. Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Resto allibito. Non sto qua con gli scemi, contro non ho gli scemi. Perché devo sfigurare con gli altri. È uno scherzo, non può essere vero. Non ho mai visto al serale una roba del genere. Non può essere possibile. Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l’artista, ma io non lo faccio. A tutto c’è un limite. La paranza è una danza che si balla con la panza, qui si parla del mio futuro. A costo di dare il punto agli altri, io questo pezzo non lo canto”. L’insegnante, ovviamente, li aveva ripresi duramente. In quell’occasione era intervenuto Gigi D’Alessio, padre di LDA. Gigi aveva preso le parti di Rudy Zerbi. “Questi ragazzi hanno ancora tanto da imparare”, ha detto.

La reazione di Daniele Silvestri

E, ancora, anche il diretto interessato, Daniele Silvestri, non ha lasciato propriamente cadere la situazione. “Comune pure secondo me è un po’ Pulcino Pio”, ha twittato. Queste parole fanno riferimento a una frase detta da LDA in cui il ragazzo afferma che “anche il Pulcino Pio ha avuto successo”.