Serena Bortone lascia Oggi è un altro giorno? Chi potrebbe prendere il suo posto

“Oggi è un altro giorno“ è il programma quotidiano del primo pomeriggio di Rai 1 che, dopo l’esordio nella scorsa annata, ha conquistato il pubblico con le interviste di Serena Bortone a personaggi famosi, le finestre sull’Italia grazie ai collegamenti con gli inviati e i talk sull’attualità con ospiti in studio. Tuttavia secondo alcuni rumor la trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:05 alle 16:05, vedrà un cambio di regia con la sostituzione della conduttrice.

“Oggi è un altro giorno”: Serena Bortone dice addio?

Dalle ultime indiscrezioni pare che la prossima stagione televisiva potrebbe essere l’ultima per Serena Bortone alla guida di Oggi è un altro giorno. Il portale televisivo TvBlog.it ha infatti rivelato che la Rai avrebbe preso la decisione di cancellare il programma e di mettere un’altra conduttrice a presiedere quella fascia al posto di quest’ultima. La notizia ha sorpreso i fan della trasmissione, che si sono chiesti quali siano i motivi di questa scelta e chi potrebbe prendere il suo posto.

Una nuova sfida

Ma che fine farà Serena Bortone dopo l’eventuale chiusura del suo programma? Sempre secondo TvBlog.it, la giornalista non resterà senza lavoro, ma anzi avrà una nuova sfida da affrontare. Pare infatti che quest’ultima nella prossima stagione andrà a sostituire Massimo Gramellini nel sabato sera di Rai Tre. Si tratterebbe quindi di un passaggio da una rete all’altra, da un programma quotidiano a uno settimanale, da un genere più leggero a uno più impegnato. Un cambiamento importante per Serena Bortone, che dovrà dimostrare ancora una volta la sua versatilità e professionalità.

Chi la rimpiazzerà?

Ma chi sarà la nuova conduttrice di Oggi è un altro giorno? Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello di Caterina Balivo, che proprio in quella fascia oraria aveva condotto per anni Vieni da me prima di lasciare la Rai per dedicarsi alla famiglia. La Balivo potrebbe quindi tornare in tv dopo due anni di assenza e riprendere il suo ruolo di padrona di casa del primo pomeriggio. Altri nomi possibili sono quelli di Francesca Fialdini, già alla guida di Da noi a ruota libera, e Mara Venier, che potrebbe lasciare Domenica In per un impegno meno faticoso. Al momento però non ci sono conferme ufficiali e bisognerà attendere la presentazione dei Palinsesti Rai 2023/24 il prossimo 7 luglio per scoprire il destino di Oggi è un altro giorno e della sua conduttrice.