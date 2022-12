Sergio Friscia, chi è la fidanzata: età, lavoro, vita privata

Sergio Friscia è uno dei volti più noti della televisione italiana: è un comico e presentatore televisivo molto conosciuto e apprezzato soprattutto dopo aver conquistato definitivamente un posto che sembra calzare a pennello per la sua parte e la sua grande ironia, e cioè il mitico bancone di Striscia la Notizia. Come abbiamo scritto nei nostri articoli precedenti, di lui sappiamo ben poco dal punto di vista della vita privata, e ben poche sono le informazioni che circolano sul web. Anche sui social il comico sembra essere davvero molto riservato e non lascia trapelare nessuna informazione importante. Tuttavia, siamo riusciti a scoprire il nome della fortunata. Sebbene non ci sia molto sul suo conto, e le informazioni non siano tantissime, vediamo di scoprire qualcosa in più rispetto a quello che già sappiamo.

Striscia la notizia, nuovi conduttori dal 24 ottobre 2022: arrivano Roberto Lipari e Sergio Friscia, le anticipazioni

Chi è la fidanzata di Sergio Friscia

Come largamente anticipato, Sergio Friscia, è molto riservato dal punto di vista personale e della vita privata, e questo è il motivo principale per cui si conosce davvero poco sul fronte intimo del comico. Nonostante l’artista sia da diversi anni presente nei principali programmi della televisione italiana, non ci sono troppe indiscrezioni sulla sua eventuale compagna di vita, colei che lo spalleggia nei momenti di difficoltà o con la quale condivide i suoi successi mediatici. Lui è sicuramente molto attivo sui sociale, e risponde velocemente alle domande di fan e followers, ma oltre a ciò, non si è sbilanciato praticamente mai sulla sua vita privata. Le foto che posta su Instagram, infatti, riguardano principalmente la sua attività e vita lavorativa. L’unica certezza che abbiamo al momento è che Sergio Friscia non è sposato attualmente, e non lo è mai stato. Ora, l’attore comico è sulla cresta dell’onda per essersi guadagnato con audacia il bancone di Striscia la Notizia. Quando ha ricevuto l’incarico, ha dichiarato sui social: “La faccia di chi, ancora incredulo, fa un bilancio di questi lunghi 31 anni di carriera artistica, e realizza sempre di più quanto sia fortunato ad avere questo incredibile ed infinito affetto da parte del pubblico, che lo supporta (e sopporta) in ogni nuova sfida. E che la mia forza, la mia energia, il mio sognare, crederci ancora e divertirmi… lo devo sempre e soltanto a TUTTI VOI !!! “Grazie di cuore, Amici… farò sempre di più perché siate sorridenti e felici !!!” Con tutto il mio cuore”.