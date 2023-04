Sergio Muniz, chi sono i figli: età, oggi, chi è la compagna Morena Firpo

Attore, cantante, modello. Conoscete Sergio Muniz? Si tratta di un attore molto famoso protagonista di tanti film e serie televisive. Pur essendo di origini spagnole Muniz da anni vive e lavora principalmente nel nostro Paese. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo praticamente tutto che dire della sua sfera sentimentale? Ecco tutte le informazioni su di lui in questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Sergio Muniz

Teatro, cinema, televisione, programma tv, la sua è una lunga carriera iniziata prima nel mondo pubblicitario e come modello prima nel salto sul piccolo schermo. A dare il là all’attore nel mondo dello spettacolo è stato nel 2004 la partecipazione al reality L’Isola dei Famosi che all’epoca era condotto da Simona Ventura (e andava in onda sulla Rai). Poi sono arrivati i film, Dark Resurrection, Sharm el Sheikk, La finestra di Alice, e poi tanta tv, La signora delle camelie, Io non dimentico, Squadra antimafia, i Cesaroni e quest’anno in Fosca Innocenti. Insomma, un lungo curriculum – qui tutte le altre informazioni su di lui – che ne hanno fatto un attore molto amato dal pubblico.

Chi è l’ex moglie, l’attuale compagna dell’attore

Nella vita privata è stato sposato con la modella Beatrice Bernardin dal 2007 al 2017. Oggi invece è fidanzato con Morena Firpo. Di professione fa l’insegnante di Yoga e ormai la coppia sta insieme da alcuni anni. L’attore ha anche dei figli: vediamo di saperne di più in merito.

Chi sono i figli di Sergio Muniz

Quando l’attore ha conosciuto la moglie, la modella Beatrice Bernardin, quest’ultima aveva già una figlia di nome Giorgia avuta da una precedente relazione. Due anni fa invece, a gennaio, Sergio Muniz e la fidanzata Morena Firpo hanno avuto un figlio: si chiama Yari e oggi ha tre anni.