Serie A in tv, Sky o Dazn? Chi gioca oggi e domani, orari partite dal 1 al 3 aprile, dove vederle in tv e in streaming

Torna in campo la Serie A dopo lo stop dovuto alle partite delle Nazionali. In questo primo weekend del mese, nelle giornate dell'1 e del 2 aprile 2023, è di scena la 28esima giornata di campionato che si concluderà poi lunedì.

Oggi, sabato 1 aprile 2023, sono in programma tre incontri nelle consuete altrettante fasce orarie a cui ormai siamo abituati. Di questi, come sempre, uno sarà trasmesso anche da Sky mentre i restanti saranno visibili soltanto su Dazn. Ad ogni modo si parte alle 15.00 con Atalanta Cremonese, poi alle 18.00 sfida di cartello a San Siro tra Inter e Fiorentina. Alle 20.45 poi il posticipo serale Juventus Verona che sarà visibile anche su Sky e sulle relative piattaforme in streaming Sky Go e Now Tv.

Domani invece, domenica 2 aprile, di disputerà quasi tutto il resto del programma di questa 28esima giornata di Serie A. Si parte come sempre con il lunch match delle 12.30: in campo Bologna e Udinese (trasmessa anche da Sky). Poi, alle 15.00, altre due partite: Spezia Salernitana e Monza Lazio. Alle 18.00 si gioca invece all’Olimpico la sfida tra Roma e Sampdoria prima del super big match in serata tra Napoli e Milan (peraltro antipasto della doppia sfida di Champions) alle 20.45.

Lunedì infine le restanti due partite. Si tratta di Empoli Lecce, in programma alle 18.30, e Sassuolo Torino, posticipo serale delle 20.45. Ricordiamo inoltre che la settimana prossima sarà di scena la Coppa Italia con il programma delle semifinali di andata: si parte martedì 4 aprile con il primo incontro tra Juventus e Inter mentre il giorno dopo, mercoledì 5, ci sarà la sfida tra Cremonese e Fiorentina.

Vediamo ora tutto il riepilogo delle partite di Serie A valide per la 28esima giornata di campionato. Accanto ad ogni match è indicato l’orario e il nome dell’emittente (o delle emittenti) che trasmetteranno l’incontro in tv. Non appena disponibili saranno aggiornati anche i risultati.

Cremonese Atalanta, ore 15.00 (Dazn)

Inter Fiorentina, ore 18.00 (Dazn)

Juventus Verona, ore 20.45 (Sky/Dazn)

Bologna Udinese, ore 12.30 (Sky/Dazn)

Monza Lazio, ore 15.00 (Dazn)

Spezia Salernitana, ore 15.00 (Dazn)

Roma Sampdoria, ore 18.00 (Dazn)

Napoli Milan, ore 20.45 (Dazn)

Empoli Lecce, ore 18.30 (Dazn)

Sassuolo Torino, ore 20.45 (Sky/Dazn)

