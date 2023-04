Serie A in tv, Sky o Dazn? Cremonese Empoli, Spezia Lazio, quando giocano, formazioni, orari partite dal 14 al 17 aprile 2023

Dopo gli impegni europei torna nuovamente in campo la Serie A. Venerdì 14 aprile si apre infatti la 30esima giornata di campionato che proseguirà poi oltre il weekend e fino a lunedì. Si parte con due partite, Cremonese Empoli e Spezia Lazio, poi, tra sabato e domenica il grosso del programma prima dell’ultima sfida tra Fiorentina e Atalanta lunedì sera. Vediamo pertanto il calendario completo giorno per giorno con tutte le partite di questa giornata con la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Orario partite stasera venerdì 14 aprile 2023: dove vederle in tv e in streaming, Sky o Dazn?

La 30esima giornata di Serie A si apre come detto con Cremonese Empoli e Spezia Lazio: la prima sfida è di scena alle 18.30 mentre la seconda in serata, alle ore 20.45. La partita della Lazio, oltre che su Dazn, sarà visibile anche su Sky. In streaming Spezia Lazio sarà visibile pertanto anche su Now Tv e Sky Go.

Probabili formazioni Cremonese Empoli, ultime dai campi

Ultimo treno per la Cremonese per tentare di rimanere agganciato al treno salvezza. Buonaiuto e Dessers guidano l’attacco con Pickel e Castagnetti in mediana. L’Empoli si affida invece a Caputo e Piccoli in avanti supportati da Baldanzi e Bandinelli.

Probabili formazioni Spezia Lazio, ultime dai campi

Una Lazio sempre più lanciata in campionato affronta lo Spezia reduce dal buon pari in trasferta a Firenze della scorsa settimana. Titolare inamovibile per i padroni di casa Nzola, al suo fianco Maldini e Gyasi. Tra i biancocelesti un ritrovato Milinkovic (due gol nelle ultime due partite) guida il centrocampo composto da Cataldi e Luis Alberto. In avanti tridente Anderson, Immobile, Zaccagni. Dalla panchina Pedro.

Passiamo al weekend quando sarà di scena il grosso del programma di questa 30esima giornata di campionato. Partiamo da sabato. Tre le sfide in programma nelle altrettante fasce orarie: alle 15.00 Bologna Milan, alle 18.00 Napoli Verona, mentre in serata spazio al posticipo tra Inter e Monza alle 20.45 (trasmessa anche su Sky). Veniamo alle sfide di domenica 9 aprile 2023. Si parte con il lunch match delle 12.30 con in campo Lecce e Sampdoria; poi, alle 15.00, Torino Salernitana. E ancora. Alle 18.00 è di scena la Juventus impegnata in trasferta contro il Sassuolo. Infine il posticipo serale tra Roma e Udinese alle 20.45.

Fiorentina Atalanta Serie A, orario partita lunedì 17 aprile 2023

Lunedì 17 aprile 2023 infine l’ultima partita di questo turno di campionato. In campo, alle ore 20.45, Fiorentina Atalanta. I viola sono reduci dalla trasferta di Conference League mentre l’Atalanta, che quest’anno non ha partecipato alle coppe, ha disputato l’ultimo turno contro il Bologna.

Vediamo adesso il riepilogo completo di questa giornata di campionato con tutte le sfide in programma giorno per giorno. Accanto ad ogni partita è indicato il nome dell’emittente (o delle emittenti) che trasmetteranno l’incontro. Non appena disponibili saranno aggiornati anche i risultati.

Cremonese Empoli, ore 18.30 (Dazn)

Spezia Lazio, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Bologna Milan, sabato 8 aprile, ore 15.00 (Dazn)

Napoli Verona, sabato 8 aprile, ore 18.00 (Dazn)

Inter Monza, sabato 8 aprile, ore 20.45 (Sky/Dazn)

Lecce Sampdoria, domenica 9 aprile, ore 12.30 (Dazn/Sky)

Torino Salernitana, domenica 9 aprile, ore 15.00 (Dazn)

Sassuolo Juventus, domenica 9 aprile, ore 18.00 (Dazn)

Roma Udinese, domenica 9 aprile, ore 20.45 (Dazn)

