Serie A in tv, Sky o Dazn? Orari partite dal 25 al 28 febbraio, dove vederle in tv e in streaming

Dopo le notti europee torna il campionato di Serie A per un nuovo lunghissimo weekend calcistico. Si comincia sabato 25 febbraio 2023 con i primi anticipi (di scena anche il Napoli) e si terminerà addirittura martedì 28 con il derby di Torino. In mezzo tutto il resto del programma valevole per la 24esima giornata di campionato. Vediamo allora nel dettaglio tutti gli incontri giorno per giorno e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Si comincia alle ore 18.00 con la sfida tra la capolista Napoli impegnata nella trasferta di Empoli. Alle 20.45 in campo invece Lecce e Sassuolo. Per quanto riguarda la diretta in tv quest’ultimo incontro sarà visibile anche su Sky (e in streaming su Now Tv e Sky Go) oltre che su Dazn, piattaforma che, lo ricordiamo sempre, detiene i diritti di tutte le partite in esclusiva della Serie A (tre quelle in co-esclusiva per ogni turno per l’appunto con Sky). Passiamo a domenica. Lunch match delle 12.30 tra Bologna e Inter (trasmessa anche su Sky), poi alle 15.00 Salernitana Monza. Alle 18.00 Udinese Spezia, prima del posticipo e super big match delle 20.45 tra Milan e Atalanta.

Lunedì sera sono in programma altri due incontri, quelli delle squadre impegnate giovedì con i playoff di Conference. In tal senso alle 18.30 scenderanno in campo Verona e Fiorentina mentre in serata la Lazio riceverà la Sampdoria (diretta anche su Sky). Chiudiamo con martedì. In questo caso sarà la volta delle formazioni impegnate sempre giovedì in coppa ma in Europa League: alle 18.30 sfida tra Cremonese e Roma mentre in serata il derby di Torino.

Vediamo adesso il riepilogo completo con il calendario di questo lungo weekend “spezzatino” di Serie A. Accanto ad ogni partita è riportata l’emittente che trasmetterà l’incontro.

Empoli Napoli, ore 18.00 (Dazn)

Lecce Sassuolo, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Bologna Inter, ore 12.30 (Dazn/Sky)

Salernitana Monza, ore 15.00 (Dazn)

Udinese Spezia, ore 18.00 (Dazn)

Milan Atalanta, ore 20.45 (Dazn)

