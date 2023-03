Simona Marchini, chi è la sorella Carla: età, carriera, Teatro delle maschere di Roma

Simona Marchini è una nota attrice italiana che ha fatto la storia del cinema e del teatro. Oggi sarà ospite di Serena Bortone assieme a sua sorella Carla e insieme racconteranno tutto della loro vita e della loro carriera. Vengono da una famiglia d’arte e Carla ha avuto un ruolo importante nella storia teatrale, sapete perché? Ve lo raccontiamo noi! Ecco chi è e cosa ha realizzato nella sua vita.

Chi è Carla Marchini: età e carriera

Carla Marchini è una persona piuttosto riservata, non ha mai rilasciato interviste molto private, per cui le informazioni sulla sua storia personale non sono molte. Sappiamo che viene da una famiglia d’arte, in cui il padre era un critico e grande collezionista. Lui fondò una Galleria importantissima nel 1959 “La nuova Pesa”, di cui Carla è stata direttrice artistica per molti anni. In quel periodo ha avuto modo di dialogare con grandi nomi della storia dell’arte, fra cui: De Chirico, Guttuso, Pasolini e Ungaretti. Nel 1991 ha iniziato ad avvicinarsi al teatro e cerca un modo per unire la passione per la recitazione a quella della chiamata all’impegno per il sociale.

La sorella di Simona Marchini

Carla e Simona Marchini sono due sorelle romane che hanno segnato la storia del teatro e del cinema, anche se in modi diversi. La sorella Carla, infatti, si è dedicata prevalentemente ai più giovani. Nel 1991 ha avviato il suo progetto di inclusione e alfabetizzazione di giovani, bambine e bambini attraverso il teatro. Fonda, così, il Centro Culturale Talia di Roma, dove hanno inizio i suoi laboratori. Svolge da sempre anche il ruolo di direttrice artistica e ha ricevuto molti premi per i suoi spettacoli, tra i più premiati: Bulli e Bambole, Cappuccetto Rosso, Il Flauto Magico e molti altri.

Teatro delle maschere di Roma

Della sua vita privata sappiamo poco e nulla perché è una persona molto riservata. Si dice che sia anche molto solitaria e che viva da sola con il suo gatto. Nonostante ciò, pare abbia avuto due figli, di cui uno, Federico, è un noto artista. La creazione più grande di Carla Marchini è proprio il Teatro delle maschere di Roma, che lei ha creato a partire da un vecchio supermercato abbandonato. Ad oggi è un bellissimo teatro allestito con gran gusto e dedicato ai più piccoli, dove ogni settimana vanno in scena sempre nuove rassegne di fiabe e favole.