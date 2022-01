Sissi di Amici 2021: chi è, età, cognome, canzoni, Instagram, fidanzato

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Sissi è una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l’ambito banco. La giovane, che è stata contesa dai tre professori, poi ha scelto di farsi seguire nel suo percorso da Lorella Cuccarini. Ma conosciamola meglio!

Sissi di Amici 2021: chi è, età, di dov’è, canzoni

Sissi Cesana è nata a Merone, in provincia di Como, ma non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Sappiamo che ha 21 anni e già in passato ha provato a farsi avanti a X Factor. Ora ci riprova ad Amici, dove ha avuto modo di portare la sua musica.

Sissi di Amici 2021: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @sissi.music vanta oltre 31 mila followers.