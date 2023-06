Sonia Bruganelli e Orietta Berti lasciano il Grande Fratello? Chi prenderà il loro posto

Il Grande Fratello è pronto a tornare in onda dopo l’estate con una formula mai vista prima. Il reality show più famoso d’Italia, condotto da Alfonso Signorini, proporrà infatti un cast di concorrenti composto da vip e non, in una sorta di mix tra le edizioni classiche e quelle vip. Ma non solo: anche nello studio di Cinecittà ci saranno delle novità che faranno discutere i fan del programma. Le due opinioniste più amate del momento, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, hanno infatti annunciato che non parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello. Quali sono i motivi della loro scelta e chi le sostituirà? Vediamolo insieme in questo articolo.

Sonia Bruganelli: “Non sono stata sostituita”

La produttrice televisiva e ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto sapere tramite il suo ufficio stampa che non ci sarà al fianco di Signorini per la terza stagione consecutiva. “Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando ad una ricambio del parco opinionisti, sarà- anche – per l’indisponibilità di Sonia, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione”, si legge nel comunicato stampa diffuso da Sabrina Laganà. Sonia Bruganelli ha quindi smentito di essere stata silurata o sostituita dalla produzione del reality e ha lasciato intendere di avere altri impegni professionali o personali che le impediscono di seguire il programma. La Bruganelli ha comunque assicurato che continuerà a commentare le vicende dei concorrenti da casa sua, da semplice telespettatrice.

Orietta Berti: “Per l’autunno valuterò proposte più adatte a me”

Anche la cantante dai capelli rossi ha detto addio al Grande Fratello dopo aver partecipato come opinionista alle ultime due edizioni. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Orietta Berti ha spiegato che negli ultimi mesi ha fatto tante cose, tra cui il successo al Festival di Sanremo e il duetto con Rovazzi, e ora vuole concentrarsi sul suo brano estivo. Per l’autunno, la Berti ha rivelato che sta valutando delle proposte più adatte a lei, senza specificare di cosa si tratta. Tra le voci che circolano, c’è quella che la vorrebbe in giuria a Io Canto, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti.

Chi saranno i nuovi opinionisti?

La domanda che ora si pongono i fan del reality è chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinionista nello studio di Alfonso Signorini. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma solo indiscrezioni e ipotesi. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Giulia Salemi, ex concorrente del GF Vip e indicata dalla stessa Bruganelli come sua possibile erede; Antonella Elia, già opinionista nella prima edizione del GF Vip e poi concorrente nella quarta; Francesca Cipriani, ex gieffina; Barbara Alberti, scrittrice e opinionista nella seconda edizione del GF Vip; Pupo, cantante e opinionista nella quarta edizione del GF Vip. Chi sarà la scelta definitiva? Lo scopriremo presto!