Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventano genitori: aspettano una femminuccia, la sorpresa a Verissimo

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno scoperto il sesso del loro bebè oggi, insieme a Silvia Toffanin e al pubblico di Verissimo. La coppia nata al Grande Fratello Vip ha annunciato di aspettare il primo figlio insieme lo scorso 29 novembre. L’ex gieffino diventerà papà bis dopo Nicolò, nato dalla precedente relazione con Clementina Deriu.

Il figlio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo l’intervista a Verissimo hanno svelato il sesso del loro primo figlio insieme. Dalla scatola contenente un pupazzo è arrivata la notizia tanto attesa, presto nascerà una femminuccia. Entrambi sono scoppiati in lacrime per l’emozione: “Pensavo fosse maschio”, le parole di Sophie Codegoni, “Ho preparato tanti nomi, erano tutti femminili. Era il mio sogno avere una bimba femmina”.

“È stato tutto veloce, ma molto intenso” ha raccontato la Codegoni che ha conosciuto Alessandro Basciano un anno fa, nella Casa del Grande Fratello Vip. “È veramente assurdo che quella casa mi abbia regalato l’amore della mia vita”. Il 7 settembre l’ex gieffino si è inginocchiato al Festival del Cinema di Venezia 2022, sul red carpet: “Sapevo dove andavo, volevo renderla felice compiendo questo gesto. Sapevo che quel giorno sarebbe diventato incancellabile”, le sue parole.

L’ex tronista ed ex concorrente del reality di Alfonso Signorini ha raccontato che tempo fa dopo una visita le dissero che avrebbe riscontrato difficoltà nel diventare mamma: “Mi dissero che per vari problemi ormonali avrei fatto fatica a rimanere incinta. Ho sempre avuto questo sogno. La gravidanza è arrivata nel momento giusto. Mia mamma ha pianto tanto felicissima, la mamma di Alessandro ci ha messo del tempo a realizzare”. Il matrimonio per il momento è stato rimandato per dedicare il tempo alla bimba in arrivo: “Ora pensiamo a lei”.